Pääsiäisestä tulossa talvinen – talvirenkaita voi vielä tarvita

Talvirenkaita ei kannata vielä vaihtaa pois, sillä tiet voivat olla liukkaita myös etelässä mahdollisten yöpakkasten sekä lumi- ja räntäsateiden vuoksi, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Viranomaiset kehottavat autoilijoita huomioimaan vaihtuvat ajokelit sekä tarkistamaan auton kunnon ennen matkaan lähtöä.

Liikenneviraston arvion mukaan pääsiäisen menoliikenteen vilkkain päivä on kiirastorstai, jolloin liikennettä on runsaasti etenkin kello 13 ja 19 välillä. Myös pitkäperjantaina liikennettä on normaalia perjantaita enemmän kello 9 ja 14 välillä, pohjoisessa myöhemminkin illalla. Torstain ja perjantain vilkkaimpina tunteina liikenne voi jonoutua.

Pääkaupunkiseudun menoliikenne suuntautuu pääosin pohjoiseen kolmos- ja nelosteille. Valtatiellä 3 Tampereelle, valtatiellä 4 Lahden ja Jyväskylä kautta Ouluun ja Kemiin sekä valtatiellä 5 Heinolasta Varkauteen liikennettä arvioidaan olevan normaalia enemmän.

Vastaavat tiejaksot ovat vilkasliikenteisimmät myös paluuliikenteessä sunnuntaina 16.4. ja maanantaina 17.4. Paluuliikennettä on eniten toisena pääsiäispäivänä, eli maanantaina 17.4. kello 12 ja 20 välillä.

Pääsiäisestä tulossa talvinen

Ilmatieteen laitoksen mukaan tavanomaista kylmempi sää näyttäisi jatkuvan pääsiäiseen asti.

Pääsiäisen aikana voi tulla lumipyryjä eri puolilla maata, joten ennen liikenteeseen lähtöä kannattaa katsoa tuoreet sääennusteet ja voimassa olevat varoitukset joko Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta tai sääsovelluksesta.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan koko maahan virtaa pohjoisesta kylmempää ilmaa. Vettä, räntää tai lunta sataa monin paikoin ja sateet voivat tulla etelässäkin osaksi lumena.

Pilvisyys on melko runsasta, mutta ajoittain aurinko voi näyttäytyä. Päivän ylin lämpötila on pääosin 0 ja +8, maan itä- ja pohjoisosassa -5 ja +3 asteen välillä. Öisin lämpötila on pakkasen puolella.

Myös poliisi ja Liikenneturva kannustavat pääsiäisliikenteeseen lähtijöitä ottamaan huomioon pitkän maan keliolosuhteet.

– Etelästä pohjoiseen painavien pääsiäislomalaisten kannattaa varautua vaihtuviin ajokeleihin. Pohjois-Suomessa voi tulla vastaan oikeastaan mitä vain lumipyryistä vesisateisiin. Tähän on syytä varautua ennakolta ja olla esimerkiksi turhaan kiirehtimättä renkaiden vaihdossa, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski Oulusta.