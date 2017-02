Santahamina vai miljardi euroa? – Näin valtio voisi lunastaa Malmin lentokentän takaisin

Helsinki on yleiskaavoittanut Malmin lentokentän, minne aiotaan rakentaa asuntoja.

Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun “Lex Malmi” -kansalaisaloitteesta. Helsingin Sanomien mukaan keskustan eduskuntaryhmä ja perussuomalaisten puoluehallitus ovat ottaneet kantaa Malmin lentokentän ilmailukäytössä säilyttämisen puolesta.

– Ottamatta sen ihmeemmin kantaa aloitteen järkevyyteen, sen suhteeseen mm. kunnalliseen itsehallintoon tai valtion omistusohjaukseen, kiinnittäisin arvon kansanedustajien huomion lakiesityksen neljänteentoista pykälään, jossa puhutaan lunastuskorvauksesta. Kun Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa edes valtio ei voi ryöstää muiden maata täysin korvauksetta, Helsingin kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala (vihr.) kirjoittaa Facebookissa. Hän on myös kaupunginhallituksen jäsen.

Lain kohta antaa kaksi vaihtoehtoa, joista ensimmäinen on: "Lunastettavasta omaisuudesta maksettava korvaus voidaan suorittaa myös maa-alueiden vaihdolla."

– Mitähän maata valtio ajatteli Helsingin kanssa vaihtaa? Ainoa itselle mieleen tuleva merkittävä valtion omistama maa-alue, joka sijaitsee Helsingin rajojen sisäpuolella ja johon voisi ehkä osin rakentaa on… *rummun pärinää* …Santahamina!

Oskala arvelee, että saarelle saattaa tosin olla käyttöä Puolustusvoimilla myös tulevaisuudessa.

– Mitä mahtaa perussuomalainen puolustusministerimme ajatella tästä maanvaihdosta, Oskala pohtii.

Jos maanvaihto ei innosta, aloitteessa annetaan myös toinen mahdollinen vaihtoehto: "Lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä omaisuuden korkeimman käyvän hinnan mukainen täysi korvaus."

Oskala haarukoi, mitä korkeimman käyvän hinnan mukainen täysi korvaus voisi olla. Helsinki on yleiskaavoittanut alueen ja alueen kaavahahmotelmassa sinne suunnitellaan noin 1,2 miljoonaa kerrosneliömetriä rakentamista, joista 1,1 miljoonaa kerrosneliömetriä asuntoja. Asuntotonttien hintahaitari Helsingissä on 450–2 500 euroa per kerrosneliömetri.

– Aivan hirveästi huti ei siis mennä, jos oletamme alueen käyvän hinnan asettuvan jonnekin puolen miljardin ja miljardin euron välille. Lähempänä miljardia, Oskala päättelee.

Korvausvaihtoehdot ovat siis puolesta miljardista miljardiin euroon tai Santahamina.

– Miksi? Jotta arviolta noin 1 000 lentoharrastajaa saisivat harrastaa? Se on pauttiarallaa miljoona euroa per harrastaja, Oskala toteaa.

Hän sanoo itse keksivänsä rahalle paljon parempiakin käyttökohteita. Lopuksi Oskala arvelee, ettei Malmin lentokentän lunastus kuitenkaan toteudu, vaikka Lex Malmi saisi tänään taakseen lähetekeskustelussa paljon positiivista hönkää.

– Taitaa olla vaalit tulossa, Oskala virkkoo.