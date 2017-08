Petteri Orpo: Verotuksen kiristäminen estettävä

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoo, että verotukseen liittyvät ratkaisut katsotaan kokonaisuudessaan hänen johtamassaan verotyöryhmässä.

Keskusta toisti tiistaina vaatimuksen solidaarisuusveron alarajan pitämisestä ennallaan. Orpo ei ota kantaa solidaarisuusveron kohtaloon.

– Vetämäni työryhmä tekee ratkaisun, joka on oikeudenmukainen, Petteri Orpo kommentoi Verkkouutisille.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi keskustan Ministeriryhmän kesäkokouksessa, ettei nyt ole veronkevennysten aika. Orpo on samaa mieltä, mutta huomauttaa, että hallitusohjelmaa on noudatettava. Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat menetykset on huomioitava.

– Emme ole veroja alentamassa vaan estämässä kiristymisen, Orpo sanoo.

Hallitus päättää budjetista elokuun lopulla. Ministeriökohtaiset neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa alkavat keskiviikkona.