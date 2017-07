MTV: Petteri Orpo tyrmää perintöveron korotuksen

Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan verojen korottamiset toimisivat hallituksen työllisyystavoitteita vastaan. Orpo kommentoi SuomiAreenassa Porissa MTV:lle professori Heikki Hiilamon ehdotusta perintöveron korottamisesta portaittain 65 prosenttiin.

Hiilamon mukaan perintöveron korotuksella torjuttaisiin eriarvoistumista. Valtiovarainministeri Orpo on eri mieltä.

– Minusta yhdelläkään veronkorotuksella ei luoda tasa-arvoa. Meidän suurin tehtävämme on saada ihmiset töihin, ja siihen yksi tärkeä tekijä on veroaste, ja erityisesti työn verotus on mahdollisimman alhainen. En innostu yhdenkään veron korottamisesta tässä vaiheessa, Orpo sanoo.

Orpon mukaan hallitus harkitsee jatkuvasti veropohjan laajentamista.

– Meidän pitää koko ajan miettiä sitä, että verotustakin pitää kehittää, että pystytäänkö me jollain lailla verottamaan automatisaatiota ja robotisaatiota, ympäristöhaittojen aiheuttamista ja niin edelleen.