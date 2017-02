Petteri Orpon lista puoliväliriiheen: kannustinloukut, osaaminen, yritysverotus, perhevapaat

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomen taloudessa tapahtunut selkeä käänne parempaan on erinomainen asia.

– On kuitenkin erittäin tärkeää muistaa, että suhdannekäänteestä huolimatta talouden rakenteelliset ongelmat eivät ole kadonneet minnekään. Käänne täytyy hyödyntää ongelmien korjaamiseksi, Orpo kirjoittaa Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla.

Orpon mukaa kaikki ennustajat ovat suurin piirtein samaa mieltä: kasvu on heiveröistä ja julkisen talouden haasteet pysyviä.

– Kasvu ei valitettavasti ole vielä kestävää. Se perustuu pitkälti rakentamiselle ja kotimaisen kysynnän velkavetoiselle kasvulle. Nämä eivät kanna loputtomiin. Kestävää kasvua syntyy vain viennistä, eikä vienti vielä vedä kunnolla.

Lisäksi julkisen talouden menot ovat edelleenkin paljon suuremmat kuin tulot. Valtio velkaantuu noin 5–6 miljardin euron vuosivauhdilla. Valtion velkaa arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa noin 108 miljardia euroa, lähes 20 000 euroa suomalaista kohti.

– Velkamäärä sisältää aivan valtavan korkoriskin meille kaikille.

"Jos työtä ei kannata ottaa vastaan, järjestelmää on korjattava"

Viime hallitus ja tämä hallitus ovat sopeuttaneet julkista taloutta yhteensä noin 10 miljardilla eurolla.

– Vastaaville toimille ei enää ole tarvetta, mutta julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä parantaville päätöksille on huutava tarve.

Orpon mukaan hallitus on yhtä mieltä siitä, että lisää toimenpiteitä tarvitaan. Orpon mukaan hallituksen puolivälitarkastelussa huhtikuun lopussa tarvitaan liuta hyviä päätöksiä.

– Puolivälitarkastelussa pitää purkaa kannustinloukkuja. Suomessa on kummallinen tilanne: meillä on paljon avoimia työpaikkoja mutta samaan aikaan aivan liikaa työttömiä vailla työtä. Esimerkiksi Uudenkaupungin ­autotehtaalle on vaikea löytää suomalaisia työntekijöitä.

Orpon mukaan tämä ei ole työttömän vika.

– Jos työtä ei kannata ottaa vastaan, järjestelmää on korjattava.

Myös osaamiseen tulee panostaa. Työryhmä valmistelee korkeakoulujen pääomitusta.

– Yritysverotuksessa saatetaan tehdä pieniä kannustavia parannuksia, mutta suurelle remontille ei ole tarvetta.

Orpo sanoo kannattavansa myös SAK:n näkemystä siitä, että perhevapaat uudistettaisiin pikimmiten.

Työmarkkinajärjestöt ovat luvanneet toteuttaa kansainvälistä kilpailukykyä parantavan, vientialojen palkanmaksukykyyn perustuvan ”Suomen mallin”.

– Hallitus toivoo ja olettaa, että tästä lupauksesta pidetään kiinni. Varsinainen mallin muokkaaminen ei ole hallituksen asia, sillä palkanmuodostus kuuluu työmarkkinoille, Orpo toteaa.