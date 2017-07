Petteri Orpo Ylelle: EU-yhteistyötä voidaan syventää puolustuksessa

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo Ylen haastattelussa olevansa valmis syventämään yhteistyötä esimerkiksi puolustuksen kehittämiseen muiden EU-jäsenmaiden kanssa.

Petteri Orpon mukaan Suomen etu on olla mukana tässä joukossa, joka voisi tarpeen tullen toimia eritahtisestikin.

– Jos osallistumme yhteiseurooppalaiseen puolustukseen kehittämiseen eurolla, niin saamme kymmenellä eurolla turvallisuutta takaisin, näin yksinkertaistetusti ajatellen, hän sanoo Ylelle.

Hän kuitenkin myöntää, että vaikka Suomen hallituksella tuskin olisi mitään ongelmia yhteistyön syventämisen suhteen, saattaa käytännön tasolla sellaisia syntyä. Jäsenmaiden tarpeet ovat nimittäin erilaisia.

– Suurin osa EU:n jäsenmaista on Naton jäseniä, ja me emme ole. Siksi Suomen kannalta se, mitä voisimme tehdä yhdessä puolustuskyvyn parantamiseksi, on kotiinpäin, hän sanoo.