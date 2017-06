Sote-kommentti herätti opposition – "päivän uutinen"

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi tiistaina eduskunnan täysistunnossa, ettei niin sanottu pakkoyhtiöittäminen ole perustuslain mukaista.

– Olemme varmaan kaikki tietoisia siitä, että tämä niin sanottu pakkoyhtiöittäminen ei ole perustuslain mukainen, mutta ei se ole sinänsä mikään ongelma, koska ei tämä yhtiöittäminen itsessään ole ollut mikään poliittinen tavoite vaan valinnanvapaus on, ja kun olen asiaa selvittänyt, niin minun tietääkseni valinnanvapaudelle ei kuulu mitään huonoa vaan kuuluu hyvää, Petteri Orpo sanoi.

Hän teroitti, ettei valinnanvapaudesta tingitä ja että yhtiöittämistä voidaan muuttaa, jos perustuslaki sitä edellyttää.

– Mistä yhtiöittäminen tuli? Se oli kilpailuviranomaisten näkemys silloin, kun tätä pakettia rakennettiin, ja siksi hallitus teki sen tuolle pohjalle. Jos se nyt halutaan muutettavaksi, me muutamme sen, mutta emme tingi valinnanvapaudesta, koska se on suomalaisille ja se on tärkeä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan odotetaan antavan lausuntonsa sote-uudistuksesta tämän viikon kuluessa.

Orpon kommentti herätti nopeasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Etenkin oppositio tarttui siihen hanakasti.

– Päivän uutinen: @PetteriOrpo totesi eduskunnassa että pakkoyhtiöittäminen on "perustuslain vastainen". Yksiselitteisesti. #soteuusiksi, SDP:n kansanedustaja Timo Harakka tviittasi.

Harakan puoluetoveri Sanna Marin totesi, että "pakkoyhtiöittäminen on ollut #sote:n suurimpia heikkouksia".

– Hyvä, että hallitus tulee vihdoin järkiinsä, hän kiitteli.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi, että kokoomuksen tavoite on puheenjohtaja Orpon sanoin "juuri valinnanvapaus, ei yhtiöttäminen". Anderssonin mukaan valinnanvapaus merkitsee kuitenkin ulkoistamista ja on keskeisin ongelma.

– Yhtiöittämisestä luopuminen on parannus, mutta ei ratkaise millään tavalla niitä ongelmia, jotka palveluiden markkinaehtoistamiseen liittyy, hän kirjoitti.