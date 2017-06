Petteri Orpo: Suomi on jälleen kerran näyttänyt uudistusvoimansa

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan "olemme hienossa tilanteessa siinä mielessä, että Suomen talous todellakin kasvaa".

Valtiovarainministeri vastasi täysistunnossa eduskuntaryhmien ryhmäpuheisiin julkisen talouden suunnitelman selonteosta 2018-2021.

Hänen mukaansa kasvu tuli tarpeeseen sadan miljardin euron velanoton jälkeen.

– Suomi on jälleen kerran näyttänyt uudistusvoimansa, Petteri Orpo sanoi.

– Se tuli tarpeeseen, koska olemme seitsemän vuotta eläneet velaksi. Sitä on yli sata miljardia.

Petteri Orpon mukaan taustalla on pitkäjänteinen uudistustyö. Hänen mukaansa tekijöitä ovat maailmantalouden kasvu, johon on päästy kiinni, ja euroalueen hyvinkin vahva kasvu.

– Olemme tehneet oikeita ratkaisuja, kun olemme euroalueessa sisämarkkinoilla. Sitä viisasta politiikkaa pitää jatkaa.

Valtiovarainministerin mukaan esimerkiksi yhteisöveron rohkea lasku on varmasti ollut yksi syy, miksi Suomeen on syntynyt investointeja. Työmarkkinoilla on hänen mukaansa noudatettu pitkään järkevää maltillista politiikkaa, joka on parantanut kilpailukykyä. Julkisten investointien ansiosta nyt rakennetaan paljon.

– Tämän hallituksen politiikassa keskeistä on ollut työn linja kaikessa tekemisessä. Veropolitiikkaa on leimannut työn vastaanottamisen kannustaminen.

Hänen mukaansa lukemattomia työllisyystoimia on tehty. byrokratiaa on purettu ja myös kilpailukykysopimus on vahvistanut työllisyyttä.

– Voin itsekin nyt iloita siitä, että (valtiovarainministeriön) ennuste on niin vahvalla pohjalla. Tämä ei ole enää kasvupyrähdys, hyvä Sdp:n ryhmäpuhuja, Orpo kommentoi.

– Me emme kuitenkaan voi jäädä tähän. Hanskat eivät saa pudota. Ei meillä tämä kasvu esimerkiksi vielä näy verotuloissa.

Sen sijaan kasvu Petteri Orpon mukaan näkyy työllisyystilanteen poikkeuksellisena paranemisena.

– Se antaa uskoa siihen, että oikeasti voimme päästä hallituksen itselleen osoittamiin tavoitteisiin. Nyt olemme oikealla tiellä, nyt talouskasvu on sitä luokkaa.

– Uudistamisen into ei saa nyt loppua. Pitää saada lisää potkua, Orpo yllytti.