Lääketukkukauppa Oriolan toimitusongelmat jatkuvat ensi viikkoon

Oriola on saanut toimitettua asiakkaille lääkkeitä alkuviikkoa paremmin, mutta tilanne ei ole vielä normalisoitunut. Oriolan toimitusongelmat alkoivat tällä viikolla, kun kauppa otti käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän.

Oriolan arvion mukaan he saavat tilanteen palautumaan normaaliksi ensi viikon alkuun mennessä. Tilausjonojen purkamiseksi he toimittavat lääkkeitä apteekkeihin poikkeuksellisesti myös viikonlopun aikana ja erityisjärjestelyillä. Apteekeissa tilanteen normalisoituminen näkyy viiveellä.

– Ongelmana ei ole, ettei Suomessa olisi lääkkeitä, joten lääkkeiden käyttäjien ei tarvitse siinä mielessä olla huolissaan, sanoo johtaja Eija Pelkonen.

Mikäli Oriola saa toimitukset kuntoon viikonlopun aikana, tilanne normalisoituu apteekkienkin näkökulmasta ensi viikolla.

Fimea edellyttää Oriolaa keskittämään voimavaransa lääketoimitusten varmistamiseen. Oriolan tulee myös tiedottaa aktiivisesti apteekkeja ja muita asiakkaitaan tilausten etenemisestä ja toimintaohjeista. Vasta kun lääketoimitukset sujuvat normaalisti, voidaan jakeluihin ottaa myös muita kuin lääkevalmisteiden toimituksia.

Fimean saaman tiedon mukaan lääketilanne sairaala-apteekeissa on hallinnassa, mutta yksittäisten apteekkien suhteen alueellisia eroja on paljon. Tilanteen parantamiseksi Fimea on sopinut tarvittavista toimenpiteistä kuten pikatoimituksista ja viestinnän kohdentamisesta yhdessä Suomen Apteekkariliiton ja Oriolan kanssa.