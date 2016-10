Elinkeinoministeri tuulivoimaloiden äänisaasteesta HS:lle: Huoli otetaan vakavasti

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) sanoo HSTV:n haastattelussa ymmärtävänsä huolen tuulivoimaloiden aiheuttamista haitoista.

Perussuomalaisten taholta on varoitettu tuulivoiman riskeistä ihmisten terveydelle ja vaadittu, että kunnat keskeyttävät uusien tuulivoimaloiden rakentamislupien myöntämisen, kunnes infraäänen terveysvaikutuksista saadaan puolueetonta tutkimustietoa.

Infraääni on matalan taajuuden ääntä, jota ihmiskorva ei kuule mutta jonka keho aistii. Perussuomalaisten puoluevirkailija Matti Putkonen on sanonut, että infraäänen paineaallot vaikuttavat niin eläimiin kuin ihmisiin ja jopa räjäyttävät lepakoiden sisäelimiä.

Ministeri Rehn sanoo, ettei ole törmännyt räjähteleviin lepakoihin. Hänen mukaansa huoli tuulivoiman haitoista asukkaiden terveydelle otetaan kuitenkin hallituksessa vakavasti.

‒ Arvioimme koko ajan, millaisia säädöksiä tuulivoimassa tulee noudattaa. Yksittäisten yksiköiden kapasiteetti kasvaa samoin kuin voimaloiden siipien kantoväli, näiden vaikutuksia selvitetään ja pohditaan jatkuvasti, Rehn sanoo HS:ssa.

Hänen mukaansa perusteltu on myös huoli siitä, riittääkö sähkönsaanti Suomessa ensi talven pakkasilla. Rehn sanoo, että tarvetta lisäkapasiteetille on.

Yksi sähköntuotantoa merkittävästi rajoittanut tekijä on Olkiluoto 3 -ydinvoimalan valmistumisen viivästyminen. Rehnin mukaan hallitus on viestittänyt Ranskan hallitukselle, että ydinvoimalan valmistumisella on Suomen kannalta iso merkitys, minkä vuoksi on tärkeää, että hanke toteutuu viimeksi sovitun aikataulun mukaan.