Opiskelijat voivat hakea yleistä asumistukea jo nyt

Asumistuki voidaan myöntää elokuusta alkaen, jos hakemus on Kelassa syyskuun loppuun mennessä.

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1. elokuuta alkaen. Samalla opintotuen asumislisän maksaminen päättyy.

Yleistä asumistukea on haettava uudella hakemuksella. Kela lakkauttaa Suomessa vuokralla asuvien opiskelijoiden asumislisät automaattisesti.

Opiskelija voi tehdä asumistukihakemuksen jo toukokuun lopussa Kelan asiointipalvelussa tai yleisen asumistuen hakemuslomakkeella (lomake AT 1). Hakemukseen täytyy liittää vuokrasopimus myös silloin, kun hakija asuu opiskelija-asunnossa. Liitteet voi toimittaa verkossa.

Ruokakunta hakee yhteisen asumistuen

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Jos ruokakuntaan kuuluva saa jo yleistä asumistukea, hänen pitää hakea tuen tarkistamista.

Tuen saamiseen vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien tulot. Samaan ruokakuntaan kuuluvat aina puolisot ja muut lähisukulaiset sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat samassa asunnossa asuvat avio- ja avopuolisot sekä isovanhemmat, vanhemmat ja lapset, muualla asuva puoliso ja alaikäiset lapset, yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet sekä erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet, jos he ovat vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Eri ruokakuntaan kuuluvat erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet henkilöt, jos he eivät ole lähisukulaisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta sekä päävuokralainen ja alivuokralainen, jos he eivät ole lähisukulaisia.

Elokuusta alkaen opintoraha on tuloa, joka huomioidaan asumistuessa. Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona. Opiskelija voi arvioida asumistuen määrän asumistukilaskurilla.

Asumistuki voidaan myöntää elokuusta alkaen, jos hakemus on Kelassa syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi vuokrasopimuksen pitää olla voimassa elokuun 1. päivästä alkaen ja asuntoon pitää myös muuttaa elokuun aikana.

Opintotuen asumislisä säilyy ulkomailla opiskelevilla sekä Suomessa maksullisella kansanopistolinjalla opiskelevilla, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.

Kelan verkkosivuilla on asiasta lisäohjeita.