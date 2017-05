Opiskelija voi hakea kesäksi perustoimeentulotukea tietyin ehdoin

Päätoimisen opiskelijan ensisijainen etuus on aina opintotuki. Ennen perustoimeentulotukeen turvautumista opiskelijan on myös nostettava opintolaina, jos hänellä on oikeus siihen. Tämä koskee pääsääntöisesti kaikkia täysi-ikäisiä opiskelijoita, Kela toteaa tiedotteessaan.

Opiskelija voi hakea Kelasta kesäajalle perustoimeentulotukea, jos hän ei voi turvautua ensisijaisiin etuuksiin tai turvata elantoansa muulla tavoin. Jos opiskelijan opinnot jatkuvat syksyllä, hänen täytyy ensisijaisesti hakea kesätöitä tai opiskella opintotuella kesäkuukausina. Myös kesäopintojen ajalle on haettava opintolaina.

Jos perustoimeentulotukea hakeva opiskelija ei työskentele eikä saa opintotukea kesällä, hänen täytyy liittää hakemukseen selvitys siitä, että hän on hakenut kesäksi töitä, mutta töitä ei ole löytynyt ja selvitys siitä, ettei hän voi suorittaa valmistumista edistäviä opintoja kesällä.

Selvitys voi olla vapaamuotoinen, ja sen voi esittää hakemuksen Lisätietoja -kentässä tai suullisesti.

Opiskelijan edellytetään nostavan käyttämättä olevat opintolainaerät riippumatta siitä, opiskeleeko hän kesällä vai ei. Opiskelijan täytyy tarvittaessa osoittaa pankin todistuksella tai tiliotteella nostaneensa koko lukuvuodeksi myönnetyn opintolainan.

Jos valmistuvalla opiskelijalla ei ole työtä, hänen pitää ennen perustoimeentulotuen hakemista ilmoittautua TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi sekä hakea työttömyysetuutta ja yleistä asumistukea. Työttömyysetuutta kannattaa hakea vasta seitsemän päivän omavastuuajan jälkeen.

Yleissivistävästä koulutuksesta, esimerkiksi lukiosta valmistuvat voivat kuitenkin tarvittaessa hakea suoraan perustoimeentulotukea, sillä heillä tulee työttömyysetuuteen yleensä 21 viikon odotusaika.

Jos opiskelijalla on mielestään edellytykset perustoimeentulotuen saamiseen, ensin kannattaa arvioida tuen määrää perustoimeentulotuen laskurilla. Jos tuen saaminen on mahdollista, sitä haetaan Kelan asiointipalvelussa.

Opiskelijoiden kesäajan perustoimeentulotukipäätökset tehdään Kelassa 1.6.–31.7. väliselle ajalle. Elokuun alusta alkaen opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin ja opintotuen määrät muuttuvat.