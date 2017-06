Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas ennustaa, että hakemuksia opiskelija-asuntoihin tulee tänä kesänä ennätysmäärä – jopa 10 000. Asuntohakemusmäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet vuodesta 2014.

– Tänä kesänä on odotettavissa ennätysmäärä opiskelija-asuntohakemuksia. Suosio johtuu muun muassa siitä, että yksityisillä markkinoilla asuntojen vuokrahinnat ovat nousseet enemmän, summaa Helsingin opiskelija-asuntosäätiö Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Hoasin asuntojen vuokrat ovat noin 30 prosenttia halvempia verrattuna yleiseen vuokramarkkinaan. Esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana pääkaupunkiseudulla yksityisen markkinat vuokrat ovat nousseet 56 prosenttia, mutta Hoasilla vain 23 prosenttia.

Helsinkiin muuttaa vuosittain yli 20 000 nuorta. Tänä vuonna kaupungin väestönkasvu on noin 1,25 prosenttia. Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kaupungin suurin ikäluokka on 27 vuotta, kun muualla Suomessa se on 67 vuotta.

Helsingin kaupunki reagoi vuokra-asuntopulaan rakentamalla lisää asuntoja. Tänä vuonna kaupunkiin valmistuu yhteensä lähes 6000 uutta asuntoa, mikä on Sinnemäen mukaan suurin määrä koko 2000-luvulla.

Myös Hoas rakentaa tänä vuonna ennätysmäärän opiskelija-asuntoja.

– Pääosa uusista kohteista rakennetaan Helsinkiin, jonne nousee yli 400 uutta asuntoa. Espooseen ja Vantaalle opiskelija-asuntoja valmistuu molempiin noin sata. Asuntojen määrässä mitattuna uudistuotannon määrä on suurempi kuin koskaan, kertoo Matti Tarhio.