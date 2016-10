"Opetushallituksen tasa-arvo-opas pöntöstä alas"

Peter Östmanin mielestä oppaassa on lukuisia ongelmia.

– Esimerkiksi siinä on esitetty perustelematon väite: ”Jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa.” Se ei pidä paikkaansa. Kunkin henkilön virallinen sukupuoli selviää hänen henkilötunnuksestaan. Onko koulun tehtävä laittaa lapset miettimään seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoltaan? Annetaan heille kasvurauha, Östman sanoo.

Hän muistuttaa, että lainsäädännössämme on edelleen kaksi sukupuolta.

– Opetushallituksella ei ole viranomaisena oikeutta alkaa muuttaa lakia. Viranomaisen tehtävä on noudattaa lakia ja pistää se täytäntöön. Lainsäädäntövalta on eduskunnalla. Ja lainsäädännön mukaan jokainen lapsi on juridisesti tyttö tai poika. Häntä voidaan siis myös kutsua tytöksi tai pojaksi, Östman toteaa.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pyysi jo viime keväänä Opetushallituksen edustajia selvittämään tasa-arvo-oppaan ”Tasa-arvotyö on taitolaji” monin paikoin ongelmallista sisältöä.

– Hyvä, että nyt maan hallituksessakin on viimein herätty. Ehkä hallituksessa voitaisiin lukea tarkemmin, millaista materiaalia sen alaiset toimijat kentälle lykkäävät. Viime keväänä vaatimuksemme oppaan korjaamisesta lainmukaiseksi nosti vain lähinnä ihmetystä. Opetushallitus ja ministeri tekivät meille selväksi, että linjaus päiväkotien ja koulujen muuttamiseksi sukupuolineutraaleiksi on heidän tavoitteensa. Toivottavasti asia mietitään vielä kertaalleen, Östman toteaa.