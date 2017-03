Opetusvirasto irtisanoo turvallisuuspäällikkönsä ja kolme muuta työntekijää

Opetusviraston mukaan on käynyt ilmi, että Hannu Suoniemi on rikkonut erittäin vakavalla tavalla työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteita eikä ole hoitanut tehtäviään asianmukaisesti.

– Kilpailuttamatta ja pilkkomalla hankinnat pieniin osiin ja tekemällä lukuisia alle 30 000 euron hankintoja Suoniemi on toiminut hankintalain, vahvistettujen hankintavaltuuksien ja kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden vastaisesti. Asiassa on kysymys pitkään jatkuneesta lain ja ohjeiden vastaisesta menettelystä. Rikkomukset ovat niin vakavia, että Suoniemi ei voi enää jatkaa tehtävässään. Häntä on kuultu ennen irtisanomista, pääkaupungin opetusvirasto sanoo tiedotteessaan.

Viraston selvityksissä ja tietotekniikkalaitteiden inventoinnissa on käynyt ilmi, että opetusviraston työntekijöillä on ollut käytössään työn tekemiseen liittymättömiä laitteita, kuten taulutelevisioita ja kameroita.

Työsopimuslain mukaisen työnjohdollisen prosessin seuraamuksena opetusvirasto irtisanoo lisäksi kolme työntekijää ja kolme työntekijää saa kirjallisen varoituksen.

Turvallisuuspäällikön tehtävät hoidetaan sijaisjärjestelyin ennen uuden vakinaisen turvallisuuspäällikön saamista. Koulujen ja viraston toiminnan takaamiseksi tietohallintoon palkataan lisäapua.

Opetusviraston ICT-laitelinjaukset päivitetään tällä viikolla. Parhaillaan selvitetään 11 peruskoulussa ja kahdessa lukiossa digitaalisten laitteiden tarvetta koulujen erilaisten tarpeiden mukaan. Tänä keväänä otetaan käyttöön sähköinen laiterekisteri, jonka avulla seurataan kunkin koulun digitaalisten laitteiden tilaa.