Opettaja HS:n mielipidesivulla: Minkä seuraamuksen saavat opettajaa videoivat oppilaat?

Suomen tiedotusvälineissä on tällä viikolla puhuttu erään oppilaan Youtube-palvelussa julkaisemasta videosta, jossa opettaja on suuttunut ja solvaa oppilaitaan.

Sunnuntain Helsingin Sanomissa nimimerkki "Toinen opettaja" kirjoittaa omista kokemuksistaan.

– Minulla on takanani 20 vuotta opetustyötä. Näihin vuosiin mahtuu erittäin paljon mukavia muistoja ja hyvää yhteistyötä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Eteeni on kuitenkin tullut myös useita tilanteita, joissa ammatillisuus on ollut kovilla. Lapset ja nuoret ovat käyttäytyneet väkivaltaisesti ja kieltäytyneet yhteistyöstä. Oppitunteja on häiritty. Olen saanut ottaa vastaan raivareita, uhkailuja, sylkemistä ja kehotuksia imeä munaa. Tässä vain muutamia esimerkkejä joitain mainitakseni, opettaja kirjoittaa.

Opettajan mukaan vastaavissa tilanteissa aikuismaisesti ja rauhallisesti toimiminen on onnistunut, mutta välillä hän on jäänyt sairauslomalle. Hän ei kuitenkaan usko jaksavansa eläkeikään asti opettajan ammatissa.

Opettaja kummastelee yleistynyttä ilmiötä, jossa oppilaat kuvaavat opettajaa ja lataavat videot nettiin.

– Jos minua olisi kuvattu näissä ongelmatilanteissa kameroilla ja videot olisi ladattu vaikkapa Youtubeen, olisin nyt varmaankin joko a) sairauseläkkeellä, b) mielenterveyspotilaana, c) kuollut tai d) parhaassa tapauksessa lopettanut opetustyön ja saanut jotain muuta työtä, hän kirjoittaa.

Opettaja kysyy, onko salakuvaaminen todella sallittua ja missä opettajan yksityisyyden raja kulkee.

– Voiko opettajan työuran pilata julkisella häpäisyllä? Kuvataan viiden minuutin pätkä ja ladataan se nettiin. Sen jälkeen maineesi on mennyt ja osaamisesi kyseenalaistettu. Minkä seuraamuksen teostaan saavat nuoret, jotka koulukiusaavat opettajaa, hän pohdiskelee.