MTV: Omakotitaloon rakennettiin kaikki väärin, jättilasku lapsiperheelle

MTV kertoo salolaisperheestä, jonka omakotitalounelmasta tuli painajaista rakentajan laiminlyöntien takia. Talo oli rakennettu niin väärin, että se on jouduttu purkamaan lähes kokonaan.

Koko talonrakennusprosessi oli epäonninen. Talon piti valmistua jo kolme vuotta sitten.

Joulukuussa tehdyssä tarkastuksessa paljastui, että viivästykset eivät olleet ainoa ongelma. Rakennuksesta paljastui niin suuria puutteita, että se jouduttaisiin rakentamaan käytännössä alusta loppuun uudelleen täyttääkseen vaadittavat rakennusmääräykset.

– Rakentamisessa on tehty lukematon määrä rakennusvirheitä ja rakennustyö suoritettu monelta osin määräysten vastaisesti. Virheiden korjaamiseksi rakennus täytyy purkaa sisäosiltaan täysin ja osittain myös ulkopuolelta, lausunnossa todettiin.

Rakentaja ei myöntänyt laiminlyöntejään ja asia vietiin oikeuteen. Tuomioistuin määräsi urakoitsijan ja työnjohtajan maksamaan pariskunnalle lähes 200 000 euron vahingonkorvaukset. Rahoja ei koskaan maksettu.

Usean vuoden taistelu oikeudenkäyntikuluineen ja asiantuntijapalkkioineen on tullut perheelle kalliiksi. Arvioiden mukaan perhe on joutunut maksamaan talosta 80 000 euroa ylimääräistä. Samalla he ovat joutuneet maksamaan asuntolainan korkojen lisäksi vuokraa toisesta asunnosta ja molempien asuntojen lämmityskulut. Lainanlyhennyksiin he ovat joutuneet anomaan lykkäystä.

Talon uudelleenrakennus jäi perheen vastuulle. He ovat kuitenkin saaneet apua paikallisilta yrittäjiltä: mukana on liki 20 yritystä, joilta on saatu runsaasti lahjoituksia ja materiaaleja. Myös kaikki tarvittavat työkoneet on saatu lainaan paikalliselta konevuokraamolta.