Oikeusministeriö selvittää kansalaisaloitteen uudistustarpeita

Selvityksessä käydään läpi kansalaisaloitetta koskevien tutkimusten pohjalta esitetyt ehdotukset menettelyn kehittämiseksi. Myös muut tiedossa olevat sekä työn kuluessa esiin nousevat mahdolliset kehittämistarpeet arvioidaan.

Selvitystyön aikana kuullaan myös eduskunnan kokemuksia kansalaisaloitteiden käsittelystä sekä kansalaisten näkemyksiä kansalaisaloitteista muun muassa keväällä järjestettävässä työpajassa ja Otakantaa.fi -verkkokeskustelussa.

Selvitystyön pohjalta laaditaan ehdotus kansalaisaloitemenettelyn kehittämiseksi. Päätös jatkovalmistelusta ja kansalaisaloitelain mahdollisesta muuttamisesta tehdään erikseen selvitysen lausuntokuulemisen jälkeen.

Kansalaisaloitelaki ollut voimassa viisi vuotta

Kansalaisaloitelaki tuli voimaan 1.3.2012 eli kansalaiset ovat voineet tehdä lainsäädännön muutosta koskevia aloitteita eduskunnalle nyt viisi vuotta.

Kansalaisaloitteen eteneminen eduskuntaan edellyttää, että aloite kerää vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Viiden vuoden aikana eduskunta on vastaanottanut yhteensä 17 kansalaisaloitetta eli keskimäärin noin kolme aloitetta vuodessa. Samassa ajassa aloitteita on pantu vireille lähes 600. Vain alle kolme prosenttia avatuista aloitteista on siis onnistunut saavuttamaan eduskuntakäsittelyn edellyttämät 50 000 kannatusilmoitusta määräajassa.

Kyselytutkimusten mukaan kansalaisaloite on ollut tervetullut lisä suomalaiseen demokratiaan. Lähes 80 prosenttia kansalaisista katsoo kansalaisaloitteen parantaneen suomalaista demokratiaa.