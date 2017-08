Hallitus saattaa alentaa alkoholin verotusta ravintoloissa – US: Näin oluttuopin hinta laskisi

Hallituksessa pohditaan alkoholijuomien verotuksen laskemista. Asiasta kertovan Uuden Suomen tietojen mukaan Uuden vaihtoehdon esittämä malli, jossa alkoholiveroa korotettaisiin kahdella prosenttiyksiköllä ja ravintoloissa myytävien alkoholijuomien arvonlisäveroa pudotettaisiin, on pöydällä ja saattaa nousta esiin elokuun lopun budjettiriihessä. Ajatuksena olisi pudottaa ravintolassa myytävän alkoholin alv 24 prosentista 14 prosenttiin.

Uuden vaihtoehdon ehdotus on sidottu siihen, että alkoholilain uudistuksessa kaavailtu vähittäismyynnin juomien korkeimman sallitun prosenttirajan korotus toteutuu.

Vähittäiskaupassa myytävien juomien korkeinta sallittua alkoholipitoisuutta aiotaan nostaa nykyisestä 4,7 tilavuusprosentista 5,5 tilavuusprosenttiin. Samalla poistetaan valmistustaparajoitus, eli vähittäiskaupan juomien ei enää tarvitse olla käymisteitse valmistettuja.

Ravintoloissa myydyn alkoholin arvonlisäveron pudottaminen 24 prosentista ravintolaruoasta kannettavaan 14 prosenttiin merkitsisi siis noin 40 sentin hinnan alennusta viiden euron oluttuoppiin, jos myyjä vie alennuksen suoraan hintaan.

Sonaatti Oy:n toimitusjohtaja ja Keski-Suomen Matkailu- ja Ravintolayrittäjät ry:n puheenjohtaja Arto Maijala ja MaRa:n toimitusjohtaja Timo Lappi kehuivat tiistaina Keskisuomalaisen mielipidekirjoituksessaan ravintolassa myytävän alkoholin arvonlisäveron mahdollisen alentamisen myönteisiä vaikutuksia.

Maijala ja Lappi muistuttivat, että alkoholin verotus on Suomessa EU-maiden kireintä.

– Alkoholijuomaverostakin maksetaan vielä 24 prosenttia arvonlisäveroa. Tämä yhdessä ravintoloiden työvoimakulujen ja muiden kulujen kanssa on johtanut siihen, että alkoholi on ravintolassa kallista. Ravintoloissa kulutetaan enää 10 prosenttia kaikesta Suomen alkoholista. Ravintola-ala on menettänyt tämän vuoksi 10 000–15 000 työpaikkaa, Maijala ja Lappi kirjoittivat.

Yhdessä Baltian alkoholintuonnin kanssa tilanne on heidän mukaansa vaikea.

– Ravintoloiden hintakilpailukyky on heikko. Keskiolutpullo maksaa ravintolassa keskimäärin 5 euroa ja vähittäiskaupoissa vähän yli euron. Baltian maista ja laivoilta saa parhaimmillaan 24 tölkkiä olutta 8–9 eurolla.

Anniskelun arvonlisäveron alentamisella 14 prosenttiin olisi Lapin ja Maijalan mukaan monia myönteisiä vaikutuksia.

– Se luo laskennallisesti 2 900 uutta työpaikkaa. Arvonlisäveron alennus maksaa suurelta osalta itsensä takaisin, kun ravintolapalvelujen kysyntä kasvaa. Se siirtää alkoholin kulutusta ravintoloihin valvottuihin olosuhteisiin. Se vähentää myös matkailua Baltian maihin ja lisää kotimaanmatkailua. Alkoholin hinta on kuitenkin arvonlisäveron alentamisen jälkeenkin niin korkea, ettei se lisää alkoholin kokonaiskulutusta.