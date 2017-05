Opettajat vaativat satojen eurojen palkankorotuksia

Olli Luukkaisen mielestä alan palkkaus ei vastaa läheskään työn vaativuutta eikä opettajien korkeaa koulutustasoa.

Ensi syksynä uusista sopimuksista neuvotellaan näillä näkymin liittokohtaisesti. Julkinen sektori ja sen suurena ryhmänä opettajat ja lastentarhanopettajat lähtevät turvaamaan palkkakehitystä takamatkalta.

– Palkankorotukset ovat olleet pyöreä nolla, lomarahoja on leikattu, eikä paikallinen sopiminen tuo todellisuudessa mitään lisää, toisin kuin yksityisellä sektorilla. Kenelläkään maisteritason tutkinnon suorittaneella ei edes lähtöpalkka saisi olla alle 3 000 euroa, Luukkainen sanoi OAJ:n valtuuston kevätkokouksen avajaisissa torstaina.

– Samalla työmarkkinoilla on keskusteltu palkkamallista. Julkista sektoria on tarkasteltu tällöin vain menoeränä muistamatta lainkaan sen merkitystä yhteiskunnan osaamisen, innovaatioiden, pääoman kasvun sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tuottajana. Koko keskustelun sävyä on muutettava. Poliittisen eliitin ja elinkeinoelämän on näytettävä tässä esimerkkiä, Luukkainen vaatii.

Hänen mukaansa julkisalojen pääosin naisvaltaisten alojen palkkojen jälkeenjääneisyyttä on todellisuudessa lähes mahdoton korjata, jos palkankorotusvara määriteltäisiin esimerkiksi pelkästään vientiteollisuuden palkanmaksuvaran mukaan.

–Yksityisaloilla palkkaliukumat tuovat palkkakehitystä myös alhaisten sopimuskorotusten vuosina, kun taas julkisella sektorilla liukumien merkitys on ylipäätään vähäinen. Palkankorotusvaraan onkin sisällyttävä mahdollisuus korjata erilaisia vääristymiä. Tästä syystä tarvitaan myös selkeä palkkaohjelma tilanteen korjaamiseksi, Luukkainen totesi.

– Esimerkiksi työmäärää opetusalalla on lisätty jo pidemmän aikaa, mutta palkkataso ei ole kuitenkaan korjaantunut, pikemminkin päinvastoin, hän sanoi.

Luukkainen muistuttaa, että työntekijät osallistuivat kansantalouden kohentamistalkoisiin ja työpaikkojen turvaamiseen kiky-sopimuksella. Kun talous on taas alkanut kasvaa, palkansaajaa kiinnostaa, kuinka ostovoima turvataan.

OAJ:n valtuusto keskustelee muun muassa neuvottelutavoitteista. Opettajien sopimukset ovat voimassa pääosin tammikuun loppuun 2018.