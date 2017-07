Presidentti jakoi kiusatun pojan sydäntäsärkevän videon - "se opettaja ei välittänyt"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on jakanut Facebook-sivullaan kannustusryhmän videon.

Videolla isoa pahvista kehystä sadetakki päällään kannatteleva Nuutti kertoo omasta kokemuksestaan:

– Moi olen kahdeksanvuotias, mun nimi on Nuutti ja mua on kiusattu koulussa ykkösluokalla.

– Joo mut jätettiin aina ulkopuolelle eikä päästetty mihinkään mukaan. Paitsi mun yks kaveri. Mut sitä mä en löytäny usein välkiltä yhtään.

– Ne vaan sano mulle että mä en voi tulla mukaan. Ja se tuntu tosi pahalta ja välkät oli tosi tylsiä ja no, mä istuskelin siellä nurkassa ja odottelin että välkkä loppuu.

– Se opettaja ei välittäny ja sitten se vain lähti pois. Kyllä se muiden jutuista välitti, aika paljon, mutta ehkä mä tulin aina vaan huonoon aikaan.

– No se loppu silleen, että mä yhden kerran sain opettajalle kerrottua ja me sit me mentiin koulussa vertaissovitteluun. Ja siellä se asia selvitettiin. Nyt mä pääsen hyvin leikkeihin mukaan, ja on kivaa.

"Olen niin iloinen puolestasi Nuutti. Pannaan hyvä kiertämään. SN", presidentti Sauli Niinistö kirjoittaa Facebookissa.