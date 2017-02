Nuuskankäyttö lisää diabetesriskiä yhtä paljon kuin tupakointi

Nuuskankäyttö on diabeteksen kannalta yhtä suuri terveysriski kuin tupakointi.

Ruotsissa tehty tutkimus osoittaa, että nuuskankäyttö kasvattaa 2-tyypin diabeteksen riskiä 70 prosenttia. Riski on sama kuin henkilöillä, jotka polttavat askillisen tupakkaa päivittäin.

Ruotsissa 19 prosenttia miehistä ja 4 prosenttia naisista käyttää nuuskaa. Myös 2-tyypin diabetes on yleinen. Tauti on vakava, ja se voi johtaa komplikaatioihin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin ja ennenaikaiseen kuolemaan.

Tutkimuksessa seurattiin 54 500 miestä vuosien 1990 ja 2013 välillä. Seuranta-aikana 2441 heistä sai 2-tyypin diabeteksen.

– Voimme vahvistaa, että nuuskankäyttäjillä on kohonnut riski sairastua 2-tyypin diabetekseen. Vaikutusta ei voi selittää sillä, että he polttaisivat silloin tällöin tai että heillä olisi muuten epäterveelliset elämäntavat, sanoo tutkija Sofia Carlsson.

Tupakoinnin tiedetään aiheuttavan enemmän syöpää sekä sydän- ja verisuonitauteja kuin nuuskankäyttö. 2-tyypin diabeteksen riski on sekä nuuskankäyttäjillä että tupakoijilla yhtä suuri.

Tutkimuksen toteutti Karoliininen instituutti yhteistyössä Uumajan ja Luulajan yliopistojen kanssa. Tulokset on julkaistu The Journal of Internal Medicine -lehdessä.