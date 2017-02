Työnantajat KL:lle: Näin nuori saa kesätöitä

Nuorten työnhaussa ratkaisevat asenne, persoona ja motivaatio, sanovat rekrytointeja tekevät työnantajat Kauppalehdelle.

Merkittävä osa kesätöistä esimerkiksi kaupungeissa, kunnissa ja monissa yrityksissä on suunnattu nuorille, joilla ei usein ole aiempaa työkokemusta. Silloin ero muihin hakijoihin on tehtävä omilla taidoilla tai ominaisuuksilla.

”Pitää olla oma itsensä ja osoittaa, että on halukas toimimaan asiakkaiden, erityisesti lasten, kanssa”, sanoo Särkänniemen viestintä- ja hr-johtaja Tiina Mörttinen.

”Jos pystyy tuomaan persoonaa esiin, sillä voi erottua. Persoona, innostus, tavoitteellisuus, motivaatio, olemalla rohkeasti oma itsensä hakemuksissa – niillä erottuu”, sanoo Eilakaislan asiakkuus- ja myyntipäällikkö Kristian Kotilainen.

Kunnat ja kaupungit palkkaavat vuosittain suunnilleen 40 000 kesätyöntekijää.

"Motivaation ja oman kiinnostuksen osoittaminen on tärkeää. Jos mietitään työpaikkahakemuksen jättämistä, se tarkoittaa, että hakemus on yksilöity ja siihen on kiinnitetty huomiota. Ei niin, että se on sama hakemus, jolla haetaan kaikkia tehtäviä”, sanoo Espoon kaupungin rekrytointipäällikkö Noora Lindberg.

”Vielä sähköistä hakua tehokkaampaa on ottaa yhteyttä työpaikalle, jonne toivoo pääsevänsä. Oma esittely ja esilletulo on todella tärkeää”, täydentää Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi.