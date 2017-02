Paula Risikko: Väkivaltaiset ääriliikkeet kohdistavat propagandaa ja rekrytointia nuoriin

Sisäministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö järjestivät tänään torstaina pyöreän pöydän keskustelun väkivaltaisesta radikalisoitumisesta. Keskusteluun osallistui ministereiden lisäksi nuoria sekä nuorisotyön ammattilaisia.

– Nuoret ovat kohderyhmä, johon kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet kohdistavat propagandaa ja rekrytointia, sisäministeri Paula Risikko (kok.) sanoo.

Hän huomauttaa, että kaikki väkivaltaisesti radikalisoituneet eivät kuitenknaan ole nuoria.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan väkivaltaisen radikalisoitumisen torjunnassa ennaltaehkäisevä työ on avainasemassa.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala tavoittaa kaikki nuorisoikäluokat koulutuksen, kulttuurin, harrastusten, nuorisotyön ja liikunnan välityksellä, joten voimme tehdä paljon, Grahn-Laasonen toteaa.

Viime keväänä opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnistettiin laajan ohjelman vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi.

Nuorelle liittyminen väkivaltaiseen, aatemaailmalla perusteltuun toimintaan voi olla koko tulevan elämän kannalta tuhoisa ratkaisu. Kokemukset ovat osoittaneet, että palaaminen ns. tavalliseksi kansalaiseksi on usein vaikeaa. Muiden on vaikea luottaa ihmiseen, jolla on väkivaltainen tausta.

Sisäministeriö toteutti viime kesänä yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun ja Demos Helsingin kanssa nuorten yhteiskunnallisen Safari-leirin. Leirin aiheena oli, mitä nuoret itse voivat tehdä väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisemiseksi.