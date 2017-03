Vasemmistoliitolta lähti kyselyssä joka kolmas nuori kannattaja

Nuorten äänestysinto kuntavaaleissa on kasvanut.

Valtion nuorisoneuvoston tuoreen mielipidemittauksen mukaan 68 prosenttia 18–29-vuotiaista nuorista aikoo äänestää kuntavaaleissa. Nuorten äänestysinto on kasvanut viime kesästä, jolloin 59 prosenttia kertoi aikovansa käyttää äänioikeuttaan.

Edellisissä kuntavaaleissa koko väestön äänestysaktiivisuus oli 58,3 prosenttia. Alle 25-vuotiaista nuorista äänesti 30 prosenttia, ja 25–34-vuotiaiden äänestysprosentti oli noin 40.

Mielipidemittauksen mukaan 41 prosenttia nuorista ei osaa vielä sanoa, mitä puoluetta aikoo äänestää. Kantansa kertoneiden keskuudessa vihreät on suosituin puolue yli 30 prosentin kannatuksella. Myös Kokoomus on nostanut hieman kannatustaan ja on nyt toiseksi suosituin puolue nuorten keskuudessa. Kokoomusta aikoo äänestää 19,5 prosenttia 18–29-vuotiaista.

Keskusta on säilyttänyt paikkansa kolmantena, vaikka sen kannatus on hieman pudonnut edellisestä mittauksesta 15,1 prosenttiin. Tällä hetkellä koko väestön keskuudessa suosituin puolue SDP saa nuorilta 8,3 prosentin kannatuksen.

Eniten kannatustaan nuorten keskuudessa on menettänyt vasemmistoliitto. Viime vuoden 11,5 prosentin kannatuksesta on pudotusta tullut kolmannes: vasemmistoliittoa nuorista kannattaa 7,7 prosenttia.

Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 1000 18–29-vuotiasta nuorta. Virhemarginaali puoluekannatuksessa on +/- 4,5. prosenttia.