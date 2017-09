Professori: Hyvätuloisten verojen kiristäminen on äänten kalastelua

Vero-oikeuden emeritusprofessori Heikki Niskakangas arvostelee pidempään jatkunutta suurempien ansiotuloverojen kiristämistä. Hänestä sille ei ole olemassa asiallisia perusteita. Niskakangas muistuttaa, että verotyöryhmät ovat päätyneet esityksissään toisenlaiseen linjaan.

"Mistä syystä sitten kehitys on kulkenut täysin vastakkaiseen suuntaan kuin asiantuntijat ovat esittäneet? Kysymyksessä on puhtaasti äänten kalastelu. Puoluepolitiikassa lähdetään siitä ilmeisen realistisesta olettamasta, että äänestäjien enemmistö, joka on köyhää tai keskituloista kansaa, haluaa suuri­tuloisten maksavan ankaraa veroa. Poliittista keskustelua hallitsee verotuksen jakopoliittinen tavoite, eivätkä muut tavoitteet saa riittävää huomiota", Niskakangas kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidesivulla.

Niskakankaan mukaan yhteiskunnan rakennemuutos antaisi päinvastoin perusteen suosia osaajia, kun robotisaatio muuttaa työmarkkinoita. Näin myös Martti Hetemäen verotyöryhmä vuonna 2010 ehdotti, Niskakangas muistuttaa.

"Hetemäen työryhmän mietinnön antamisen jälkeen on entisestään kirkastunut käsitys siitä, että korkeasti koulutetun työvoiman panos on avainasemassa Suomen talouskehitykseen vaikuttavana tekijänä. Sekä robotisaatio että tekoäly eriyttävät työmarkkinoita entisestään. Huippuosaajien vaikutus tuottavuuskehitykseen vahvistuu tulevaisuudessa."

Niskakangas vaatii lisätulojen verottamisen merkittävää alentamista, jotta talouskasvulle luotaisiin paremmat edellytykset. Hallitus päätti riihessään jatkaa hyvätuloisten ns. solidaarisuuveroa pitämällä sen alaraja ennallaan vastoin aiemmin tehtyä päätöstä.

"Näissä oloissa ei riitä, että kahden prosentin solidaarisuusvero poistetaan. Ylimmän marginaaliveron painaminen 50 prosentin tasolle edellyttäisi osapuilleen kahdeksan prosenttiyksikön veronkevennystä. Raskaiden marginaaliverojen alentaminen ei rasittaisi valtiontaloutta ainakaan merkittävästi", Niskakangas kirjoittaa.

Professori Heikki Niskakangas on toiminut erilaisissa verotyöryhmissä ja ollut aiemmin vahvana taustavaikuttajana keskustan verolinjausten valmistelussa.