"Kaikki eri Niinistöt ovat samaa mieltä"

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki kysyi puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) lausunnoista koskien Ahvenanmaan demilitarisoitua asemaa.

Puolustusministeri vastasi, ettei hän ole kyseenalaistamassa sitä.

– Puolustusministerinä minun tehtävänäni on kuitenkin pitää huolta, että koko maata puolustetaan mahdollisimman tehokkaasti, Ahvenanmaa on osa Suomea, ja halusin tuoda ilmi sen faktan, että demilitarisoituna Ahvenanmaa on erittäin haasteellinen puolustaa, mutta että kun tulevaisuudessa teemme yhdessä Ruotsin kanssa yhä tiivistyvää yhteistyötä, niin siinä voisi olla sellainen kohde, jossa yhteistyössä voimme parantaa ahvenanmaalaisten turvallisuutta mutta kuitenkin niin, että päävastuu Ahvenanmaan puolustamisesta on aina suomalaisilla, Jussi Niinistö sanoi.

Paavo Arhinmäki katsoi seuraavaksi, että Jussi Niinistöllä on ollut asiassa yksi linja, jota tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri ovat joutuneet korjaamaan.

Keskustelun edetessä vihreiden Ville Niinistö sai puheenvuoron ja totesi, että puolustusministeri Jussi Niinistön puhe on ollut "hieman huonosti harkittua".

Niinistöjä oli siis esillä jo kolme.

Pääministerin sijainen ulkoministeri Timo Soini (ps.) vastasi Ville Niinistölle.

– Uskon, että tästä kaikesta kolme eri Suomen politiikassa vaikuttavaa Niinistöä ovat samaa mieltä, ja minun mielestäni se on erinomainen asia, Timo Soini sanoi.