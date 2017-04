Presidentti Sauli Niinistö: Maailma olisi hyvässä mallissa, jos kaikkialla olisi kuin Suomessa

– Veteraanit ja lotat, kotipuolen pystyssä pitänyt väki, antoivat kaikki omalla esimerkillään nuorille elämän eväitä. Ei niinkään sodan varalle, vaan arvopohjaa rauhan ja hyvinvoinnin rakentamiseen, tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa Lahdessa torstaina pitämässään puheessa.

Niinistön mukaan yksinkertaiset sanaparit vapaus ja vastuu sekä oikeus ja velvollisuus kuvaavat parhaiten sodan sukupolven jalostamaa arvoperintöä.

– Olette antaneet myös mallia elämänasenteesta.Kuinka usein keskustelu veteraanin tai lotan kanssa päätyykään hänen toteamukseensa: Olen kiitollinen elämästä, Sauli Niinistö totesi.

– Ja mikä suurinta tässä kaikessa: vaikka teiltä vietiin paljon, vielä enemmän te annoitte eteenpäin, hän jatkoi.

Tasavallan presidentin mukaan Suomi viettää itsenäisyytensä satavuotisjuhlaa maana, joka hallitsee nykyisyytensä.

– Kun hyvää mitataan ja vertaillaan, Suomi sijoittuu lähes kaikessa maailman kärkimaihin. Meillä on sananvapautta, meillä on luovuutta, olemme maailman vakain valtio ja liki korruptiovapaa yhteisö. Sukupuolten tasa-arvossa on edetty, suomalaistytöillä on maailmassa toiseksi parhaat mahdollisuudet toteuttaa itseään. Niin, ja me olemme tutkimusten mukaan varsin onnellisia ihmisiä, uskottava kai se on, vaikkemme sitä aina ulospäin niin näytäkään.

Sauli Niinistön mukaan ”maailma olisi oikeastaan aika hyvässä mallissa, jos kaikkialla olisi niin kuin Suomessa on”. Hän huomautti, ettei näin kuitenkaan ole.

Presidentti nosti esiin sodat Ukrainassa ja Lähi-idässä sekä terrorismin pelon kasvun Pohjolassakin.

– Kansainvälisen politiikan kielenkäyttöön on tullut annos uutta uhkailua, ja kansainvälinen sopimusjärjestys on jäämässä sivuun. Monissa maissa vaalit ovat osoittaneet, että ihmiset kaipaavat jotain aivan muuta kuin mitä tähän asti on ollut tarjolla.

Sauli Niinistön mukaan epävarmuuden aika jatkuu, ja päättyy vasta, kun yhä laajemmin aletaan ymmärtää, että se on vahingoksi kaikille.

– Olen itse aina ollut sellainen synkänpuoleinen optimisti, että kun tarpeeksi syvälle sukelletaan, tulee havahtuminen ja paluu pinnalle.

Suomen yhteisö on eurooppalainen

Tasavallan presidentin mukaan Suomenkin on varauduttava. Kansainvälisissä yhteyksissä ja diplomatiassa pienuus voi olla hänen mielestään etukin

– Se antaa mahdollisuuksia liikkua ja toimia väljemmin ja sillä tavoin edistää turvallisuutta ja ennakoida tulevia.

Sauli Niinistö korosti Suomen kuuluvan eurooppalaiseen yhteisöön ja haluavan vahvistaa EU:ta.

– Keskeistä juuri nyt on, että unioni kykenee kertomaan kansalaisilleen, että heidän turvallisuutensa taataan. Me toivomme myös, että unioni ottaa vahvemman aseman kansainvälisten kysymysten ratkaisuissa.

Suomi on presidentin mukaan vahva epävarmuudenkin aikana.

– Yhteiskunnallinen vakaus ja eheys ovat voimavaramme lähde ja niitä on syytä varjella. Suomalaiset myös tahtovat puolustaa maataan, olemme Euroopan kärkimaa siinäkin suhteessa. Se on tärkeää, koska hybridivaikuttamisen aikana jokainen suomalainen on maanpuolustaja.