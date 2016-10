Presidentti Sauli Niinistö: Koulujen ovet sulkeutuvat liian monelle tytölle liian aikaisin

– Suomelle tyttöjen oikeus koulutukseen on äärimmäisen tärkeä asia, tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi Helsingissä tiistaina.

YK:n He For She -kampanjassa mukana oleva Niinistö puhui Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa Tyttöjen oikeus kouluun -seminaarissa. Sen järjesti Ranskan instituutti Suomessa.

Niinistö aloitti puheensa kertomalla Turun yliopistosta.

– Kiinnostavana yksityiskohtana mainittakoon, että Suomen ensimmäisen yliopiston, Turun akatemian, perusti vuonna 1640 nainen, Ruotsin kuningatar Kristiina. Historian surullista ironiaa on kuitenkin se, että naiset saivat oikeuden opiskella Turun akatemiassa vasta 200 vuotta myöhemmin.

Sauli Niinistö korosti sukupuolten välisen tasa-arvo olevan Suomelle erittäin merkittävä asia.

– Opiskeluoikeuden takaaminen kaikilla koulutustasoilla on keskeinen keino edistää täydellistä tasa-arvoa.

– Oikeus opetukseen on keskeinen ihmisoikeus. Jokaisen maan velvollisuus on taata kaikille lapsille mahdollisuus käydä koulua. Hyvä uutinen on se, että tämän oikeuden turvaamisessa on edetty huimasti.

Erityisesti tyttöjen koulunkäynnin lisääntyminen on ollut presidentin mukaan eräs viidentoista viime vuoden suurimmista menestystarinoista.

– Toisaalta eri puolilla maailmaa on edelleen miljoonia lapsia, erityisesti tyttöjä, joilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua. Tyypillistä on, että tytöt osallistuvat perusopetukseen, mutta mitä ylemmälle koulutusasteelle mennään, sitä pienemmät mahdollisuudet tytöillä on opiskella. On hätkähdyttävää, että kaksi kolmasosaa luku- ja kirjoitustaidottomista ihmisistä on naispuolisia, Niinistö totesi.

Perimmäinen syy tähän on Niinistön mukaan usein köyhyys. Köyhissä perheissä koulunkäynti kielletään yleensä tytöiltä.

– Perheet myös usein pelkäävät lähettää tyttöjä kouluun pitkän koulumatkan tai muiden riskitekijöiden vuoksi. Konfliktitilanteissa opiskelu on usein vaikeaa, jopa mahdotonta. Välittömän inhimillisen kärsimyksen lisäksi konflikteilla on siis myös tällaisia pitkäkestoisia seuraamuksia.

Niinistö korosti myös naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan merkitystä tyttöjen koulunkäynnin esteenä.

– Taustalla on ajatus siitä, että tytöt olisivat vähemmän arvokkaita kuin pojat. Koulujen ovet sulkeutuvat liian monille tytöille liian aikaisin, ja usein lopullisesti.

– Se on väärin ja sitä vastaan pitää taistella. On rohkaisevaa, että uudessa kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa, Agenda 2030:ssä, korostetaan tyttöjen oikeutta opetukseen. Tavoitteesta on vielä tehtävä todellisuutta, Niinistö sanoi.

Tasavallan presidentti totesi jokaisen mahdollisuuden kehittyä täysiarvoisesti olevan onnistumisen salaisuus maassa kuin maassa.