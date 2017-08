Sauli Niinistö: USA arvostaa Suomen tapaa hoitaa asioita

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi, että elokuun lopussa toteutuva matka USA:han on merkki siitä Suomi kiinnostaa USA:n hallinnossa yhä enemmän.

– Uskon, että USA:ssa on lisääntyvää mielenkiintoa Suomea kohtaan, Sauli Niinistö kommentoi päätoimittajayhdistyksen tapaamisessa Naantalin Kultarannassa torstaina.

Presidentti uskoo, että kiinnostukseen liittyy erityisesti tapa, jolla Suomi hoitaa asioita ja ulkosuhteitaan. Niinistölle syntynyt kuva on tullut sekä puolustus- että ulkoministeritapaamisten kautta että puhelinyhteydestä USA:n presidenttiin Donald Trumpiin marraskuussa.

Sauli Niinistö ei vielä halua arvioida, mitä erityisiä asioita USA:ssa käydään läpi.

Presidentti Niinistö on aiemmin nostanut esiin Arktisen neuvoston puheenjohtajamaan presidentin ominaisuudessa muun muassa mustan hiilen ongelmat, joihin Venäjän presidentti Vladimir Putin osoitti ymmärrystä vierailullaan Suomessa. Sekä USA että Venäjä ovat Arktisen neuvoston jäseniä.

Niinistön elokuun lopussa toteutuva huipputapaaminen on jatkoa presidentin huipputapaamisten putkelle. Niinistö on tavannut Venäjän, Kiinan ja Japanin valtionpäämiehet.

Verkkouutiset kysyi Sauli Niinistöltä hänen arviotaan siitä, miten USA:n linja on muuttunut presidentin vaihduttua. Niinistöllä on kokemuksia molemmista hallinnoista.

– Yhdysvaltalaisessa ajattelussa ei ole tapahtunut isoja muutoksia, siis laajemmin käsitettynä hallinto ja ulkopolitiikan toimijat ja thinktankit. Laajassa kuvassa ei ole tapahtunut radikaalia muutosta.

– Se mitä on tapahtunut, on puhtaasti teknisesti presidentin hallinnossa. Ja näyttää vähän siltä, että päähuomio on ollut sisäpolitiikassa, Niinistö vastasi.