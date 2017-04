Tutkija IL:lle: Sampo Terhossa ja Timo Soinissa on huomattavasti samaa

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Mari K. Niemi sanoo Iltalehdelle että Sampo Terhon suosion taustalla on yhtäläisyydet nykyisen puoluejohtaja Timo Soinin kanssa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Terho sai selvän tuen perussuomalaisten piirijohtajilta puolueen seuraavaksi puheenjohtajakasi Iltalehden teettämässä kyselyssä.

11 piirijohtajaa kannatti Terhoa, kun vain yhden piirin puheenjohtaja ilmoitti tukevansa europarlamentaarikko Jussi Halla-ahoa. Neljä puheenjohtajaa ei halunnut kertoa kantaansa.

– Terho nähdään Timo Soinin työn jatkajana. Soini on ollut maltillisuuden takuumies ja hän on ollut tuomassa puolueelle hyväksyttävyyttä, Terhossa on huomattavassa määrin sitä samaa, Niemi sanoo.

Hänen mukaansa Halla-aho on enemmän nykylinjan vaihtoehto ja toisi mukaan uuden ongelman: puolue ei olisi yhtä hyväksyttävä kuin aiemmin.

– Toisaalta populistipuolue tarvitsee sitä asetelmaa, että emme ota teitä samaan pöytään. Halla-aho on onnistunut säilyttämään omintakeiset piirteensä ja vaihtoehtohahmon luonteensa, Niemi sanoo.

Hän olisi ensimmäinen puheenjohtaja, jolle maahanmuuttokritiikki on ykkösaihe, Niemi lisää.

Hänen mukaansa maahanmuuttopolitiikkakärjellä on mahdollista menestyä.

– Esimerkiksi Hollannissa katsotaan, että sama protesti on edelleen olemassa. Eri asia on, minkälaisen ihmisen johtamana viesti menee perille, onko Halla-aho sellainen? Niemi sanoo.