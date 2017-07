Nämä neljä lausetta pitäisi sanoa lapselle - psykiatri neuvoo KK:ssa

Kodin Kuvalehdessä lastenpsykiatri Jari Sinkkonen harmittelee, että suomalaisvanhempien on ollut vaikeaa ihastella lapsen ulkonäköä. Hänen mukaansa lapsen on tunnettava, että hän on lumoava.

– Yksikään lapsi ei vahingoitu siitä, että häntä sanotaan ihanaksi, Jari Sinkkonen toteaa.

Lastenpsykiatrin mielestä vanhempien kannattaa opetella sanomaan lapselle ainakin nämä neljä lausetta:

1. "Oletpa suloinen"

2. "Tule kainaloon"

– Lasta pitää möyhentää, rutistella, roikottaa ja pyytää kainaloon. Lapsi tarvitsee hellää riepottelua joka iässä, vaikka ei osaisi pyytää sitä.

3. "Mitä puuhasit tänään päiväkodissa/Miten meni koulupäivä?”

– Tärkeintä on, että vanhemmat näyttävät lapselleen, että ovat hänestä loputtoman kiinnostuneita. Tässä tilanteessa äidin ja isän kannattaa vain kuunnella, ei kasvattaa eikä luennoida.

4. "Mitä haluaisit tehdä seuraavalla lomalla?"

– Kysyminen ei tarkoita, että luovuttaisit lapselle vastuun ja päätäntävallan. Se tarkoittaa vain, että arvostat hänen ajatuksiaan.