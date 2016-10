Wall Street Journal: Suomi ajautuu tasaisesti Natoa kohti

Wall Street Journalin artikkelissa käsitellään Ruotsin ajautumista lähemmäs Natoa Venäjä-jännitteiden kasvaessa.

Artikkelissa kirjoitetaan myös Suomesta.

"Suomi, jolla on 833 mailin pituinen raja Venäjän kanssa ja joka on perinteisesti seurannut puolueetonta linjaa, on myös tasaisesti ajautumassa läntistä liittoa kohtia. Heinäkuussa Suomen presidentti Sauli Niinistö yhdessä Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin kanssa osallistui Naton valtionpäämiesten illallisille Varsovassa, harvinaiseen tilaisuuteen ei-Nato -jäsenille", WSJ kirjoittaa.

Puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela sanoo WSJ:ssa, että jatkuva sotilasyhteistyö Naton kanssa on yksi avainelementeistä Suomen puolustuksessa.

"Ruotsilla ja Suomella on melkoisen kokoiset armeijavoimat, ja niiden siirtyminen liittoa kohti voi antaa paljon tarvitun kapasiteetin lisäyksen Baltian alueella, jossa Virolla, Latvialla, Liettualla ja jopa Puolalla on rajoitettu tulivoima. Mutta puolueettomien osapuolten katoaminen alueella voi asiantuntijoiden mielestä luoda myös vihamielisemmän ympäristön", WSJ toteaa.