Rokotteen takia narkolepsiaan sairastuneet saavat tukea

– Narkolepsia vaikeuttaa sairastuneiden elämää ja on kohtuutonta, että sairastuneet joutuvat taistelemaan korvauksista tai hoidosta, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.).

Pandemrix-rokotukset annettiin vuosina 2009-2010 sikainfluenssaa vastaan. Sosiaali- ja terveysministeriössä suunniteltiin ja käynnistettiin tukitoimenpiteitä heti, kun syksyllä 2010 alkoi herätä epäily, että rokotteella olisi yhteys lasten ja nuorten lisääntyneeseen narkolepsiaan.

– Ministeriö on suositellut, että narkolepsian hoidosta vastaavat yliopistosairaalat, joilla on paras osaaminen asiassa. Tavoitteena on taata kaikille narkolepsiapotilaille yhtenäinen ja parhaaseen osaamiseen perustuva tutkimus ja hoito, Mattila sanoo.

Korvauksia on maksettu ja maksetaan jatkossakin lääkevahinkovakuutuksen ehtojen sekä vahingonkorvauslain ja suomalaisen oikeuskäytännön mukaisesti. Ministeriön mukaan keskimääräisten euromäärien esittäminen ei anna oikeaa kuvaa asiasta, koska jokaisen hakijan tilanne ja vaatimukset ovat erilaisia.

Tähän mennessä maksetuista korvauksista ei myöskään voi päätellä lopullisten korvausten tasoa, ministeriö sanoo.

– Useat sairastuneet olivat lapsia ja nuoria ja heille isommat korvaukset maksetaan pysyvästäkin haitasta vasta aikuisiässä. Korvaukset mahdollisesta työ- ja ansiokyvyn menettämisestä maksetaan kuukausikorvauksina, kun sairastuneet tulevat työikään. Ansionmenetyskorvauksia ei makseta etukäteen kertakorvauksina.

Lääkevahinkovastuupoolin varoista maksetaan korvauksia enintään 30 miljoonaa euroa. Tämän ylittävän osan korvaa valtio. Tästä säädettiin erillinen laki.

– Korvausperusteet ja korvausmäärät vastaavat niitä normeja ja käytäntöjä, joita sovelletaan henkilövahinkojen korvaustoiminnassa yleisesti. Kaikille, jotka ovat oikeutettuja korvaukseen, maksetaan sekä tilapäisestä että pysyvästä haitasta ennakkokorvaukset, ministeriö sanoo.

Tilapäisen haitan korvaus kattaa narkolepsian toteamisen ja terveydentilan vakiintumisen välisen ajan. Pysyvän haitan korvauksella hyvitetään sairastuneen toimintakykyä alentavaa sairautta tai vammaa, joka on pysyvä. Liikennevahinkolautakunta on antanut ohjeen korvausten laskemisesta. Tätä ohjetta noudatetaan myös narkolepsia korvauksissa.

Lisäksi korvataan sairauden hoidosta aiheutuneet hoito-, matka- ja lääkekulut ja muut tarpeelliset kulut. Myös sairastuneen lapsen vanhemmille voidaan korvata hoitoon liittyvät kustannukset ja mahdollinen ansionmenetys.