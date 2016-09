Kokoomusedustaja ehdottaa kutsuntojen laajentamista naisiin

Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman ehdottaa kutsuntojen laajentamista naisiin. Hän säilyttäisi kuitenkin naisten asepalveluksen edelleen vapaaehtoisena, koska tällä hetkellä koko ikäluokalle pakolliseen palvelukseen ei ole puolustusvoimien näkökulmasta tarvetta.

Vikman sanoo tiedotteessaan, että koko ikäluokan oikea-aikainen tavoittaminen kutsunnoissa lisäisi kiinnostusta asepalvelusta kohtaan ja kasvattaisi hyvin motivoituneiden varusmiesten määrää.

– Nykyaikaisessa armeijassa tarvitaan taitoja, joita naisilla on kyky oppia siinä missä miehilläkin. Kutsuntojen ulottaminen naisiin on tärkeää, jotta saamme ikäluokkien parhaimmat kyvyt puolustusvoimien käyttöön. Naisia tarvitaan lisää myös kriisinhallintaoperaatioihin. Samalla tämä olisi myös askel yhdenvertaisempaan suuntaan, kun naiset saisivat kutsunnoissa oikea-aikaista tietoa mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus, Vikman toteaa.

Puolustusvoimien tavoitteena on saada lisää naisia vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Vikmanin mukaan naisia tarvitaan lisää ammattisotilaiksi ja etenkin kriisinhallintatehtäviin, vaikka miespuolinen ikäluokka määrällisesti riittäisi tällä hetkellä puolustusvoimien tarpeisiin.

– Kriisinhallintaan osallistuvista suomalaissotilaista keskimäärin vain noin neljä prosenttia on naisia, vaikka naisilla on kyky oppia sotilaan taidot siinä missä miehilläkin. Naisten määrän kasvattaminen sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa on tärkeää myös siksi, että monissa tilanteissa vuorovaikutusta paikallisen väestön kanssa ei synny, mikäli partio koostuu vain miehistä. Naisrauhanturvaajan kohtaaminen voi olla mullistavaa esimerkin vuoksi, sillä koulutettuja itsenäisesti toimivia naisia ei usein löydy kriisialueiden yhteisöistä, Vikman sanoo.

Vikman ottaa tiedotteessa kantaa myös Vihreiden ajamaan aloitteeseen, jonka mukaan varusmiespalvelus muutettaisiin tulevaisuudessa kokonaan vapaaehtoisuuteen perustuvaksi. Vikmanin mukaan tämä kuitenkin vaarantaisi koko maan puolustamisen ja saattaisi pienentää reservin koon jopa alle kolmannekseen nykyisestä.

– Nykyinen yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puolustusjärjestelmämme on osoittautunut toimivaksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi järjestää Suomen puolustus. Uskottavasta puolustuksesta on ehdottomasti pidettävä kiinni myös tulevaisuudessa, sillä se on paras tae rauhalle. Vihreiden ehdotus heikentää Suomen puolustusta on vastuuton varsinkin nyt, kun kansainvälinen turvallisuustilanne on heikentynyt merkittävästi, Vikman sanoo.