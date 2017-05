Nuori nainen haki miesvaltaiselle alalle – IL: Sai paikan, ohjattiinkin "naiselle sopivampaan" siivoojan työhön

23-vuotias Tanja Kinanen kertoo Iltalehdessä huonoista kokemuksistaan työnhaussa. Kinanen on valmistunut sähköasentajaksi ja hakenut alan töitä.

Kinanen kertoo, että monesta sähköalan työpaikasta on kerrottu hänelle, että paikka on täyttynyt, vaikka haku on edelleen jatkunut. Tai sitten hän on kuullut, että kaveri on päässyt haastatteluun.

Vihdoin Kinanen pääsi myös itse työhaastatteluun.

– Mies sanoi suoraan, että en aio sinua palkata. Halusin vain nähdä, minkä näköinen nainen on hakeutunut tälle alalle, Kinanen kertoo IL:ssä.

Vähän aikaa sitten Kinanen törmäsi vastaavanlaiseen tilanteeseen uudestaan hakiessaan jälleen sähköasentajan paikkaa.

– Haastattelija sanoi, ettei tässä ole mitään ongelmaa ja että sinä saat tämän paikan. Hän kertoi palkan ja sanoi, että hän laittaa tarkemmat tiedot minulle sähköpostiin paikasta, Kinanen kertoo.

Kun hän sai sähköpostin, hän hämmästyi, koska palkka ei vastannut ollenkaan sitä, mistä oli ollut puhetta.

– Se oli niin paljon pienempi, mitä sähköasentaja saa. Se olikin rakennussiivooja sähköasentajan paikan sijasta.

Mies sanoi, että "ajatteli että se on paljon naisellisempaa se työ, ja sen takia hän ehdotti sitä rakennussiivoojaa".

Kinanen työskentelee tällä hetkellä hotelli- ja ravintola-alalla. Hän haluaisi edelleen sähköasentajan töitä.

– Onhan se ärsyttävää, jos on käynyt koulun ja työharjoittelut ja kaikki, eikä silti luoteta, että osaisit tehdä sen asian.