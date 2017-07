Kai Mykkänen MTV:llä: Suomalaisten työpaikat eivät ole karkaamassa ulkomaille

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan Suomen taloudellinen menestys on aina edellyttänyt ulkomaisia sijoituksia ja Suomeen virrannutta ulkomaista pääomaa. Mykkänen ei ole huolissaan, että suomalaiset työpaikat olisivat karkaamassa ulkomaille, esimerkiksi Kiinaan.

– Sijoitusten täytyy perustua aika paljon ulkomaiseen pääomaan. jotta olisimme kilpailukykyinen paikka korkean jalostusarvon tuotteille, Mykkänen sanoo MTV:n Huomenta Suomessa.

Niin kiinalaiset sijoitukset Suomeen kuin Suomen vienti Kiinaan kasvavat vauhdilla.

– Kiina on yksi maailman suurimpia kasvun ajureita, eivätkä he voi sijoittaa kaikkia pääomia omaan talouteen. Vääjäämättä Kiinaan kertynyttä pääomaa kertyy sijoituksina muualle. On erittäin hyvä. jos Eurooppa ja Suomi näyttäytyvät hyvänä sijoituskohteena.

Ministerin mukaan kansainvälinen kauppa edellyttää sitoutumista samoihin perusoikeuksiin, ettei maiden väliseen kilpailuun synny liian suuria vinoumia.

– Kiinassa rajuimmat hikipajat ovat rutkasti vähentyneet ja palkkataso nousee kohisten.

Samalla lailla Mykkänen muistuttaa, että maailmalla toimivien suomalaisyritysten tulee toimia rehellisesti ja lakeja noudattamalla.