Ministeri Kai Mykkänen: Hallituksen käytävä suurtyöttömyyden kimppuun

"Hallitus valmistautuu päättämään huhtikuun puoliväliriihessä, mitä uutta se vielä tahtoo saada aikaan. Uskon, että saamme viennin jonkinlaiseen kasvuun ja kansantuotekin saattaa hieman elpyä. Suurtyöttömyys ei kuitenkaan sula, mikäli kynnys työn tekemiseen ja teettämiseen pidetään näin korkeana", kirjoittaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) Verkkouutisten blogissa.

Hänen mukaansa puheet paikallisen sopimisen tarpeellisuudesta ovat aiheellisia, mutta hallituksen edellytykset tällaiseen harppaukseen voivat "törmätä taas Hakaniemen siltaan". Mykkänen kysyy, olisiko hallituksen syytä suunnata perusturvaremonttiin, joka olisi enemmän ja aidommin hallituksen omissa käsissä.

"Tänä päivänä työttömällä olisi periaatteessa enemmän mahdollisuuksia palata työn syrjään kiinni moninaisten keikkojen ja yrittäjyyden muodossa kuin 1990-luvulla. Käytännössä yrittänyttä laitetaan kuitenkin ruotuun tappavan tehokkaasti. Jos perustat yrityksen ja erehdyt paljastamaan tehneesi sen parissa yli 25 tuntia viikossa, ansiosidonnainen katkeaa siihen eikä siinä kysytä onko yrittäjyys poikinut tuloja eli ei", Mykkänen sanoo.

Hän ei olisi ihmeissään, jos vuoden päästä huomattaisiin, että historialliseen perustulokokeiluun arvotuilla 2000 työttömällä olisi ollut tänä vuonna kolmanneksen enemmän työpäiviä kuin vertailuryhmällä. Näin siitä huolimatta, että perustulo ei aina laskennallisesti poista kannustinloukkua, kun perustulon ja vanhojen tulonsiirtojen tason erotus maksetaan ansiosidonnaisena, asumistukena ja toimeentulotukena, joita keikkatyöt leikkaavat entiseen tapaan.

"Moni lannistuu nimenomaan pelosta, että ensi kuussa ei ole millä lapset ruokkia, jos kokoaikaisen työsopimuksen allekirjoittaminen vie takaisinperintöihin. Nyt koekaniinit voivat luottaa, että ainakin tämä 560 euron perustulo säilyy byrokratian myrskyissäkin", Mykkänen sanoo.

Kalleutensa vuoksi nykyinen perustulokokeilu ei Mykkäsen mukaan olisi realistinen, eikä täydellistä ratkaisua perusturvauudistukseksi hänen mukaansa ole olemassa

"Minusta on kuitenkin olemassa nykyistä järjestelmää vähemmän huono ratkaisu. Luulen, että siinä yhdistyy jonkinlainen perustulo ja velvoite valita aina työ kun sellainen on tarjolla. Ihmistyön tekeminen ja teettäminen on tehtävä nykyistä helpommaksi ja kannattavammaksi – molemmille osapuolille. Suurtyöttömyyden ylläpitäminen tulee joka tapauksessa kalliimmaksi", Mykkänen päättää.