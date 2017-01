The Independent uutisoi suomalaismiehen käyneen Muumimaailmassa joka päivä 17 vuoden ajan

The Independent esittelee jutullaan Naantalin Muumimaailmaa.

The Independentin jutussa kerrotaan valokuvaaja Tauno Vintolan tehneen jotain jota kukaan muu maailmassa ei ole tehnyt. Hän on käynyt lähes joka päivä Muumimaailmassa, "no, paitsi jos sataa" rankasti.

Taustalla on, että Vintola on eläkkeellä ja Muumimaailma sijaitsee hänen kotinsa lähellä Naantalissa. "Se on mukava paikka käydä ja uusia asioita tapahtuu melkein päivittäin".

Tauno Vintola on niin ikään kuvannut Muumimaailmaa lähes päivittäin. The Independentin mukaan tästä on syntynyt melkoinen 5 000 valokuvan taideprojekti.

Kaikki alkoi, kun Dennis Livson kysyi vuonna 2000, haluaisiko Vintola vapaan pääsyn Muumimaailmaan kuvia ottaakseen. Valokuvista ei maksettaisi, mutta hän pääsisi myymään niitä. Vintola halusi; Käyntimääristä ei sovittu tarkemmin.

"Puisto on avoinna myös ollessaan kiinni - kuka tahansa voi tulla kävelemään. Tietysti ikävöin niitä (hahmoja, kun puisto on kiinni). Ne ovat kuin toinen perhe".