Poliisikansanedustaja MTV:llä: Tiedustelulainsäädäntö olisi voinut auttaa ehkäisemään Turun puukotuksia

Kansanedustaja, rikoskomisario Kari Tolvanen (kok.) sanoi MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa, että jos Turun puukotuksesta epäilty olisi pitänyt yhteyttä ulkomaille ja saanut sieltä esimerkiksi koulutusta tai viestejä teon toteuttamiseksi, silloin tiedustelulainsäädäntö olisi voinut auttaa ehkäisemään tekoa.

Tolvasen mukaan tiedustelulainsäädäntö on pakko saada heti voimaan. Suomi on koko läntistä Eurooppaa jäljessä tiedustelulainsäädännössä.

Tolvasen mukaan poliisilla ja viranomaisilla on aika hyvät valtuudet silloin, kun epäillään jo tapahtunutta rikosta ja jos toimitaan Suomessa.

– Mutta sitten kun mennään Suomen rajojen ulkopuolelle ja ei ole vielä tapahtunut mitään rikosta, silloin Suomen viranomaiset ovat aivan täysin muiden maiden hyväntahtoisuuden ja tietojen varassa, Tolvanen sanoi.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen oli samaa mieltä Tolvasen kanssa.

– Meillä on hyvät toimivaltuudet silloin, kun meillä on identifioitu rikos tai rikosepäily. Sen tutkimiseen meidän toimivaltuudet riittävät hyvin, mutta jos meillä ei ole yksilöityä rikosta, niin siihen aukkoon me tarvitsisimme lisää työkaluja, Kolehmainen sanoi samassa haastattelussa.

Kolehmaisen mukaan sitä, olisiko Turun puukotukset voitu estää, on aikaista sanoa vielä tässä tutkinnan vaiheessa sanoa.