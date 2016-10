MTK avaa Helsinkiin noutopisteen ruuan suoramyynnille verkkokaupassa

– Entistä useampi maatilayritys harkitsee nyt ruuan suoramyynnin aloittamista maatalouden heikentyneen kannattavuuden, ruuan halpuuttamisen ja vaikean markkinatilanteen vuoksi, kertoo MTK:n ja Viestilehdet Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Marttila.

MTK avaa keskiviikkona pop up -myymälän Ruokaasuomesta.fi -verkkokaupan yrittäjille Helsingin kauppakeskus Forumiin. Myymälä toimii elokuussa lanseeratun verkkokaupan noutopisteenä.

– Ruuan verkkokaupan pullonkaula on logistiikka, mutta pääkaupunkiseudulla on paljon potentiaalia ruuan myynnille suoraan maatiloilta- ja pk-elintarvikeyrityksistä. Keskeisellä paikalla oleva noutopiste on eräs vaihtoehto verkkokaupan volyymien kasvattamiselle ja tunnetuksi tekemiselle, Marttila jatkaa.