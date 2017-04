MTK kaipaa markkina-asemia turvaavaa lainsäädäntöä ja yhteisiä vientiponnistuksia

Suomen maataloussektori painii MTK:n johtaja Seppo Kallion mukaan kovien kannattavuushaasteiden kanssa.

– Olemme konkreettisesti havainneet, että maailman kriisit vaikuttavat myös meidän ruokamarkkinoihin ja välillisesti myös suomalainen viljelijä kärsii maailmanmarkkinoiden äkkinäisistä suhdannevaihteluista. Näiden vähentämiseksi on välttämätöntä, että monen- ja kahdenvälisiä kauppaneuvotteluja viedään eteenpäin. On myös viljelijöiden kannalta tärkeää, että saataisiin aikaan kauppaa rauhoittavia ja tasapainottavia sopimuksia, joita sopimusosapuolet ovat valmiita tukemaan ja noudattamaan, Kallio toteaa tiedotteessaa.

Hän puhui aiheesta maanantaina MTK-Pohjois-Suomen kevätkokouksessa Oulunsalossa.

– Suomessa on saatava pikaisesti aikaan lainsäädäntöä, joka turvaa ruokaketjun osapuolille tasavertaisen aseman markkinoilla. Vaikuttaa vahvasti siltä, että monissa muissa Euroopan maissa on sääntelyllä korjattu viljelijöiden asemaa suhteessa teollisuuteen ja kauppaan, Kallio painottaa.

Hänen mukaansa maataloustuotteiden vientiponnisteluja on lisättävä rohkeasti. Tuotannon kasvu tai jopa nykyisen tuotannon säilyttäminenkin edellyttää hänen mielestään jatkuvia vientiponnisteluja, joissa ovat mukana yritykset, valtiovalta ja alan järjestöt.

– Samaan aikaa on tehtävä työtä markkinoilla oman kansallisen brändyn vahvistamiseksi, missä onkin edistytty hyvin viime vuosina. On todella arvostettavaa, että Suomen itsenäisyyden juhlavuoden yksi keskeinen teema on Suomi 100 - syödään yhdessä, Kallio arvioi.