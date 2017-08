Suomessa vähiten haitallisia verkkosivuja maailmassa

Microsoftin globaali Identity Security and Protection -tiimi on havainnut, että hyökkäykset pilven käyttäjätileille ovat lisääntyneet 300 prosentilla viimeisen vuoden aikana. Kirjautumisyritykset vahingollisista IP-osoitteista ovat lisääntyneet 44 prosenttia tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna.

Pilvipalvelut ovat jatkuvia kohteita hyökkääjille, jotka käyttävät aseinaan virtuaalikoneita sekä muita palveluja. Hyökkäyksiä tapahtuu ympäri maailman. Yli kaksi kolmasosaa Microsoftin Azure-palveluihin kohdistuvasta hyökkäyksistä kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuli kiinalaisista (35,1 %) ja yhdysvaltalaisista (32,5 %) IP-osoitteista, kertoo. Microsoftin Security Intelligence Report.

Sarjassaan 22. raportti kuvaa kuluvan vuoden tammi–maaliskuun tietoturvan tilaa globaalisti yli sadassa maassa ja alueella sekä verkon haavoittuvuuksien, hyökkäyksien, haittaohjelmien ja verkkopohjaisten hyökkäyksien kehitystä.

Raportin mukaan kiristysohjelmat iskivät erityisen paljon Eurooppaan. Eniten kiristysohjelmia havaittiin Tshekin tasavallassa, Italiassa, Unkarissa, Espanjassa, Romaniassa, Kroatiassa ja Kreikassa. Vähiten kiristysohjelmia esiintyi Japanissa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Myös Suomessa, Norjassa ja Virossa kiristysohjelmia esiintyi varsin vähän.

Suomessa verkon turvallisuus huippuluokkaa

Kuluvan vuoden maaliskuussa haitallisten verkkosivustojen määrä oli Suomessa kaikista tutkituista maista ja alueista alhaisin. Haitallisia ohjelmia sisältävien palvelimien määrä oli Suomessa 4,1 palvelinta tuhatta palvelinta kohden. Maailmanlaajuinen keskiarvo oli 14,8.

Myös haittaohjelmatartuntojen ja -havaintojen määrä oli Suomessa edelleen laskusuunnassa. Maaliskuussa vain kaksi prosenttia Windows-työasemista teki haittaohjelmahavainnon Suomessa, kun maailmanlaajuinen keskiarvo oli 7,8 prosenttia.

Tietokoneiden tietoturvasta on huolehdittu Suomessa hyvin: keskimäärin 92,2 prosenttia tietokoneista on suojattu reaaliaikaisella turvallisuusohjelmistolla, mikä on korkein osuus kaikista tutkituista maista ja alueista.

Maailmanlaajuisesti keskimäärin 87,3 prosentissa tietokoneista oli käytössä jonkinlainen turvallisuusohjelmisto tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.