Monomaanisuus-syyte palasi: Jussi Halla-ahon videolla myös piilotettua Timo Soinin arvostelua

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ilmoitti maanantaina Suomen Uutisten julkaisemalla videoviestillään, joka näkyy alla, lähdöstään perussuomalaisten puheenjohtajakisaan.

Videollaan Halla-aho muun muassa sanoi, että puolueen kentällä varsin laajasti on sellainen kokemus, ettei istuva johto pidä esillä niitä kysymyksiä, joiden vuoksi perussuomalaisia on äänestetty vaaleissa.

– Mutta vaikea on ymmärtää ja hyväksyä esimerkiksi sellaisia kommentteja, että maahanmuutto ei olisi tärkeä poliittinen kysymys, tai että siirtolaistilanne Euroopassa olisi nyt hallinnassa, tai että Turkin EU-jäsenyysprosessi olisi hyvä asia, tai että pitäisi rangaista erilaisia EU-maita, jotka kieltäytyvät turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista, Jussi Halla-aho arvosteli.

– Suomalaisille kerrotaan, että on omituista tai monomaanista puhua niin paljon maahanmuutosta. "Sehän on lillukanvarsi ja vain yksi politiikan sektori", hän totesi sanoen suomalaisen keskustelun tulevan tapansa mukaan muutaman vuoden eurooppalaista perässä.

Kutsumus ja viesti

Videon maahanmuuttokohta ja viittaus monomaanisuuteen olivat vastausta perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinille. Monomaanisuus tarkoittaa yhden asian pakkomielteistä tavoittelemista.

Kyse oli vastauksesta siihen, että Timo Soini kuvaili kirjassaan Peruspomo (2014) Halla-ahoa näin:

– Siinä (maahanmuuttoasiassa) hän on jonkinlainen monomaanikko. Hän on tullut politiikkaan maahanmuuttoteemalla ja tämän teeman takia. Se on hänen kutsumuksensa ja viestinsä. ...

– Olen meidän nuorille miehillemme sanonut, että jos teillä ei ole muita aiheita kuin maahanmuutto, niin eihän teidän asialistanne kovin pitkä ole. Te olette nuoria miehiä, teillä on perhettä. Missä on teidän sosiaalipolitiikkanne, koulutuspolitiikkanne? Minua jo vähän ärsyttää, että meidän nuoret miehemme ovat niin oikealla, Soini kirjoitti.

TV1:n Pressiklubissa Timo Soini puhui jo huhtikuussa 2009 Jussi Halla-ahon "monomaanisesta vedosta" maahanmuuttoasiassa.

Perussuomalaisjohtajan luonnehdinnat saattoi palauttaa Halla-aholle mieliin niitä viikko sitten kerrannut Iltalehden juttu, joka löytyy tästä.

"Tuskin kuvittelee"

Timo Soini luonnehti kirjassaan Jussi Halla-ahoa myös näin:

– Molemmat tiedämme jo, missä rajapyykit menevät. Halla-aho tuskin kuvittelee olevansa poliittinen johtaja. Hänen parhaat ominaisuutensa eivät liity johtamiseen. Hänen taustansa on vähän traaginenkin. Hän on avioerolapsi Tampereen Peltolammilta, ja koulussa häntä on erittäin raa'asti kiusattu. Hän suoritti siviilipalveluksen, kävi tarjoilijakoulun, päätti sen jälkeen lukea itsensä ylioppilaaksi ja mennä yliopistoon. Hän on filosofian tohtori ja osaa kielet.

– Olen mielessäni ajatellut, että "anna nyt Jussi, perhana, minun pitää sinua vähän aikaa tuossa lähellä, ettei sinulle tapahdu mitään pahaa".

Maanantaina Timo Soini vastasi Halla-ahon videolla esittämään kritiikkiin siitä, että Sampo Terho on puolue-eliitin ehdokas ja perintöprinssi. Soinin mukaan "ei täällä ole prinssejä, ja toivon myös, ettei herkkähipiäisiä prinsessoja".

Tärkeää pelätä

Jussi Halla-aho totesi jo 18-minuuttisensa videon alussa, että hänen ajatuksenaan oli ensi kertaa puheenjohtajakisasta viime vuonna puhuessaankin haastaa Timo Soini.

Halla-aho mainitsi ensimmäiseksi syykseen sen, että "Timo" on johtanut puoluetta 20 vuotta eikä ole koskaan saanut vakavasti otettavaa haastajaa.

Tällainen tilanne ei Halla-ahon mukaan ole terve.

– Jos johtoa ei koskaan haasteta, jos se saa aina 99 prosentin kannatuksen tai tulee valituksi yksimielisesti, tämä vie johdolta tarpeen ja mahdollisuuden kehittyä. Vastaavasti suuri osa kentästä alkaa uskoa istuvan johdon täydellisyyteen, välttämättömyyteen ja kuolemattomuuteen, Halla-aho sanoi.

– On tärkeää että puoluejohto joutuu pelkäämään asiansa puolesta.