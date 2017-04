IS: Mökkivuokralainen laittoi Fairy-pullon ulkoporealtaaseen

Ilta-Sanomat kertoo kiinteistövälittäjien ja mökinvuokraajien kokemuksia asiakkaistaan. Joskus mökin varaa ryhmä, jota omistaja ei toivoisi kohtaavansa.

Lomarenkaan myyntijohtaja Juha Purhonen sanoo IS:lle, että asiakaskoon lähetessä kymmentä siivoamattomuus lisääntyy ja tavara hajoaa.

Kouvolalainen välittäjä Maria Garmash kertoo ilmoittamattomista koirista ja ovet rikkoneista juhannuksenviettäjistä, joiden jäljiltä paistinpannu kellui järvellä aamulla. Eräät venäläisasiakkaat rikkoivat ikkunan eivätkä sanoneet siitä. Seuraavat vieraat olivat tulossa, eikä mökissä ollut ikkunaa.

"Pahimpia ovat kännikalat. Poikaporukat, jotka tulevat 'kalastamaan'. On jäänyt sellaista jälkeä, että kaikki, mikä on pudotettu, on jätetty siivoamatta", eräs vuokraaja kuvailee IS:ssa.

Toinen huvilanvuokraaja kertoo nuorten aikuisten porukasta, jonka piti olla kuusi henkeä, mutta joita lopulta oli ehkä 15.

"Aamuyön tuntien kuningasajatuksena oli laittaa ulkoporealtaaseen Fairy-pullo. Sehän vaahtoaa ihan älyttömästi. Mökki on korkealla mäellä, ja oli aika pysäyttävä fiilis, kun vaahto valui vastaan alas mäkeä aamulla. Sakki oli kyllä aika nöyränä, kun heräsi".

Vuokraajien huonot kokemukset liittyvät porukoihin ja lähellä asuviin. Eräs sanoo kysyvänsä aina vastuuhenkilön tilannetta vuokraajallekin selventääkseen. Tavaroista pidetään myös listaa ja kuvia.