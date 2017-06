Federica Mogherini: EU-puolustusyhteistyötä syvennetään USA:sta riippumatta

EU:n korkean edustajan Federica Mogherinin mukaan EU:n puolustusyhteistyö syvenee nyt nopein, konkreettisin askelin. Hän sanoi toimittajille Kultarannassa, ettei EU:n puolustusyhteistyön kehittämisellä ole "mitään tekemistä" Yhdysvaltain hallinnon kanssa. Asiaa on valmisteltu jo vuosia ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja, joissa Donald Trump nousi presidentiksi.

Trumpin puheet ovat herättäneet EU-maissa kuitenkin huolta Yhdysvaltojen halusta sitoutua jatkossa Naton kautta Euroopan puolustukseen.

Paikalla ollut Naton varapääsihteeri Rose Gottemoeller vakuutteli kuitenkin Yhdysvaltain sitoutumista Eurooppaan viitaten muun muassa maan investointeihin joukkojen sijoittamisesta Baltiaan ja Itä-Eurooppaan.

Mitä tulee Suomen ja Naton suhteisiin, Gottemoeller totesi jokaisella valtiolla olevan oikeus valita turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa. Suomi on Naton silmissä kuitenkin "vakaa ja läheinen kumppani", jonka kanssa myös harjoitellaan yhdessä.

– Suomella on vahvat puolustusvoimat ja tämä on myös Naton intressi, Gottemoeller huomautti.

"Tässä on selkeä jako"

EU:n korkean edustajan Federica Mogherinin mukaan EU:n puolustusyhteistyöllä on paikkansa, oli sitten kyseessä Natoon kuuluva tai kuulumaton maa.

Mogherini korosti, että monissa maissa ilmenevästä EU-kriittisyydestä huolimatta puolustusyhteistyön kehittämiselle on EU-kansalaistenkin keskuudessa olemassa vahva tuki. Tämä ilmenee useista tutkimuksistakin.

Vaikka EU:n puolustusyhteistyötä syvennetään nyt nopeasti ja konkreettisin askelin, mitään päällekkäistä järjestelmää ei Natolle olla luomassa.

– Tässä on selkeä jako. Enemmistö EU-maista on Nato-maita, jotkut taas eivät ole. Tehtäväni ei ole argumentoida eri maiden puolustusratkaisujen puolesta tai vastaan. Tämä on kansallinen valinta, Mogherini korosti.

EU-komission yhteisen puolustuspolitiikan kehittämistä linjaavasta paperista löytyy kolme mahdollisuutta syventää yhteistyötä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mielestä näistä voitaisiin puhua yhteisenä polkuna, jota mennään "joka päivä eteenpäin askel askeleelta."