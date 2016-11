Mobiilimaksaminen joukkoliikenteeseen ensimmäistä kertaa Suomessa

Maksutavalla liput veloittuvat suoraan maksukortilta matkapuhelinlaskun sijaan.

Turku, Oulu ja Hyvinkää ovat ensimmäiset kaupungit Suomessa, joiden joukkoliikenteen mobiilisovelluksissa on otettu käyttöön MobilePay-mobiilimaksaminen bussilippujen maksutapana. Turun Föli, Oulun joukkoliikenne ja Hyvinkään joukkoliikenteen Paikkuri -sovellukset mahdollistavat matkan maksamisen mobiilisti. Maksun voi tehdä mobiilisovelluksessa yhdellä pyyhkäisyllä.

– Monissa aikaisemmissa sovelluksissa kännykkäliput ovat veloittuneet puhelinlaskulta maksukortin sijaan. Tämä on aiheuttanut hankaluuksia esimerkiksi työsuhdeliittymän omistajille, jotka eivät ole voineet näitä lippuja tilata. Me haluamme tarjota mahdollisuuksia maksaa matkustamisesta helpommin ja joustavammin, MobilePay myynti- ja kumppanuustiimin johtaja Anniina Heinonen toteaa.

Mobiililippujen suosio Turussa ja Oulussa on kova. Kaupungeissa on myyty yhteensä noin 250 000 mobiililippua huhtikuun alun jälkeen ja myyntimäärät kasvavat kuukausittain 15 prosenttia.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen Fölin kyytiin on päässyt jo yli kahden vuoden ajan modernilla mobiililipulla, jonka on Fölin käyttöön toimittanut turkulainen iQ Payments Oy. Lipun on voinut maksaa alusta alkaen pankki- tai luottokortilla, puhelinlaskulla tai kotiin tulevalla laskulla.

Lipun käyttäjäksi on rekisteröitynyt yli 25 000 käyttäjää, ja tällä hetkellä palvelun kautta ostetaan kuukausittain reilusti yli 10 000 matkalippua.

– Käyttömäärät ovat kasvaneet koko ajan, mikä kertoo mobiililipun ostamisen ja käyttämisen kätevyydestä. Mobiililipun kehittämisen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli alusta alkaen vaihtoehtoisten maksutapojen tarjoaminen asiakkaille, ja MobilePayn ottaminen käyttöön jatkaa tätä linjaa. Sen myötä mobiililipun käyttö tulee varmaan lisääntymään entisestään, sanoo Fölin kehityspäällikkö Seppo Kemppainen.

– Samalla valmistelemme tuotevalikoiman laajentamista niin, että kerta- ja matkailutuotteiden lisäksi kännykkään voi ostaa myös kuukausilipun, hän kertoo.

Oulun joukkoliikenteessä matkustajamäärät ovat vahvassa kasvussa. Kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä matkustajia on ollut yli 14 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.