Mikko Kärnä hämmästelee eläinsuojeluyhdistyksen vaatimuksia – "Loukkaantuneiden jänisten auttamiselle ei ole mitään perusteita"

– Millekään lisävastuille ei ole tarvetta ja nykyinen vaatimus on riittävä. Jos luonnoneläin on vakavasti loukkaantunut, on eläin lopetettava tai huolehdittava siitä, että se lopetetaan, Mikko Kärnä toteaa.

Tällaisessa tapauksessa löytäjä voi ottaa nykyisenkin lain nojalla yhteyttä esimerkiksi kunnaneläinlääkäriin, poliisiin tai paikalliseen metsästysseuraan.

– Tässäkin mielessä on tärkeää, että säilytämme kunnaneläinlääkärijärjestelmän tulevassa sote-uudistuksessa.

Hänen mukaansa ihmisten ei tule puuttua liikaa luonnonvaraisten eläinten kannanvaihteluihin.

– On vain luonnollista, että nälkä, taudit ja pedot poistavat luonnosta heikoimmat yksilöt. Uhanalaisten lajien kohdalla auttamisella voi olla merkitystä, mutta muuten ei. Loukkaantuneiden jänisten, saati erittäin haitallisten vieraslajien kuten supikoirien, auttamiselle ei ole mitään perusteita. Tällaisten eläinten hoitaminen kuluttaa täysin tarpeettomasti yhteiskunnan resursseja tilanteessa, jossa parasta auttamista olisi lopettaa eläin, Kärnä sanoo.