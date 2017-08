"Kuin pimeältä keskiajalta" – Mikko Kärnä vaatii estämään kreationismin leviämisen

Mikko Kärnä on aiemmin kritisoinut myös perussuomalaisten Laura Huhtasaarta evoluution kiistämisestä.

– (Sami) Kilpeläisen ja Huhtasaaren puheet ovat vastuuttomia ja kuin suoraan pimeältä keskiajalta. Kansalaispuolue ja perussuomalaiset yrittävät kalastella ääniä tukeutuen suoraan Donald Trumpin pelikirjaan. On huolestuttavaa, että tällaiset pseudotieteelliset näkemykset leviävät yhteiskunnassamme. Evoluutio on absoluuttinen, todistettu fakta. Kreationismi puolestaan on arvotonta humpuukia, Kärnä sanoo.

Hän korostaa, että Suomessa on uskonnonvapaus, mutta uskontoa ei saa sekoittaa koulun tiedeaineiden kasvatustehtävään.

– Arvostan jokaisen henkilökohtaista vakaumusta, mutta uskontoa ei tule sekoittaa biologian opetukseen millään tavalla. Kilpeläisen ja Huhtasaaren tie on sama tie, jota heidänkin halveksumansa äärijärjestöt, kuten ISIS, kulkevat. On pöyristyttävää, että tällaisia esitetään vakavalla naamalla, Kärnä sanoo.