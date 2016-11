Mikko Kärnä: Finavia käyttää verovaroja ostaakseen työntekijöilleen pääsyn Guggenheimiin

– Saamieni tietojen mukaan Finavia Oyj on sopinut ostavansa Guggenheimiin ns. "Corporate membershipin", jonka kautta kaikki sen työntekijät pääsevät kolmen vieraan kanssa ilmaiseksi museoon. Sijoituksen suuruus on noin 400 000 euroa, Mikko Kärnä sanoo tiedotteessaan.

Hänen mielestään Finavian rahoituksessa museolle on kyse julkisesta, eikä yksityisestä, rahasta.

– Finavia vastaa lakisääteisesti Suomen lentoasemaverkostosta ja sen kehittämisestä. Tällaiset riskisijoitukset eivät sen tehtäviin kuulu. Finavia on kieltäytynyt julkistamasta sijoituksensa suuruutta ja nyt syykin on nähtävillä: vaikka on puhuttu merkittävästä sijoituksesta, kattaa se vain kolme promillea museon arvioiduista rakentamiskustannuksista. Finavia on selkeästikin halunnut luoda perusteetonta uskottavuutta hankkeelle. Herää kysymys, mikä on motiivi tällaiseen sumuttamiseen, Kärnä kysyy?